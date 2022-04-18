بيكيه يرد على روبياليس وتسريبات "الكونفيدينسيال"

كشف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ومالك شركة ”كوزموس“ عن الكثير من الحقائق فيما يتعلق بالتسريبات التي كشفت عنها صحيفة ”الكونفيدينسيال“ بشأن حصول شركته على عمولة من الاتحاد الإسباني برئاسة لويس روبياليس بشأن تنظيم كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

ونفى رئيس الاتحاد الإسباني مزاعم بيكيه مدافع برشلونة ومالك شركة ”كوزموس“ بشأن دفع الاتحاد عمولة لشركته على خلفية إقامة مباريات كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

روبياليس: أخبرنا شركة بيكيه أننا لن ندفع أي عمولة.. لا أعرف ما إذا كان السعوديون دفعوا لهم https://t.co/WKP06Hw1Eh pic.twitter.com/baSzXNU9cu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

ووفقا للصحيفة الإسبانية اتفق روبياليس مع بيكيه على عمولة قدرها 24 مليون يورو لإقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية بحسب سلسلة من التسجيلات الصوتية بين الاثنين نشرتها الصحيفة.

وكشفت الصحيفة عن أن العقد بين السعودية والاتحاد الإسباني ينص على دفع أربعة ملايين يورو سنويًا لمدة ستة أعوام لشركة ”كوزموس“ حال استمرت البطولة في السعودية.

لكن روبياليس نفى تماما دفع عمولة لبيكيه وشركته، لكن مدافع برشلونة الذي غاب عن خسارة فريقه بهدف نظيف أمام قادش في كامب نو رد على ذلك من خلال دعوة 35 صحفيًا من جميع وسائل الإعلام والتحدث إليهم مباشرة.

"الكونفيدينسيال" تنشر تسريبات تورط بيكيه في شبهة فساد بسبب نقل كأس السوبر الإسباني للسعودية https://t.co/BxWWcU1MfP pic.twitter.com/jDoD7NbThE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

وقال بيكيه في حديث مفتوح مع الصحفيين: ”ليس لدي ما أخفيه، كل ما فعلناه قانوني. سنتحدث عنه بهدوء. سأقوم بتقديم الجزء الخاص بي فيما يتعلق بتضارب المصالح. ليس الأمر أنني لا أخفي بل أشعر بالفخر لأننا قمنا بعمل رائع“.

وأضاف ”لدينا علاقات جيدة جدًا في الشرق الأوسط، وليس فقط في المملكة العربية السعودية. أخبرونا المسؤولون في السعودية أنهم يريدون إقامة مسابقات كرة القدم الرسمية لديهم. قررنا التحدث إلى روبياليس لمعرفة ما إذا كانوا مهتمين بنقل كأس السوبر هناك. كما اقترحنا من كوزموس تغيير شكل المسابقة الرسمية وتوسعتها“.

وتابع ”أعجب رئيس الاتحاد الإسباني بالفكرة، وأعتقد أنها ناجحة. الآن الناس هناك يعشقون وينتظرون كأس السوبر. أتذكر أنني ذهبت إلى طنجة لخوض مباراة السوبر هناك، وهو شيء مختلف للغاية. بقبول التغيير فإننا نوقع تفويضًا يمكننا من خلاله النظر إلى الخارج للبحث عن الخيارات. لم تكن المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة المرشحة، لقد تحدثنا مع ميامي وكذلك تلقينا عرضا من قطر“.

هل العمولة عادية؟

وأضاف المدافع الدولي السابق ”في العالم الذي نعمل فيه توجد 10٪ عمولة يمكن أن تتحرك بنسبة 15٪ أو 20٪. كان رقمًا وفقًا لما تفرضه جميع الوكالات على مثل هذه العملية. هذا قرار الاتحاد الإسباني بنسبة 100٪. أنا فقط أحاول المساعدة. أحضرنا فرصة إلى الاتحاد الإسباني جعلته يحصل على 40 مليون يورو بدلا من 120 ألف يورو فقط“.

وتابع بيكيه ”سأتصل بروبياليس لأنه كان لي علاقة معه، فقد كان رئيسي عندما كنت ألعب في المنتخب الوطني. لدي علاقة جيدة مع بوسكيتس وألبا وناتشو. أعرف كيف أفصل العمل عن لعب كرة القدم“.

وأوضح بيكيه ”اتصلت بي الكونفيدينسيال قبل ثلاثة أيام لتقول إنها ستكشف عن بعض الأمور المتعلقة بالأمر. إنه قانوني تمامًا. يمكننا أن نناقش ما إذا كان هذا صحيحًا من الناحية الأخلاقية، الشيء الوحيد غير القانوني هو أخذ بعض التسجيلات الصوتية. هذا هو الهراء الحقيقي“.

وأتم ”في عام 2019، ظهرت هذه الأخبار بالفعل، وتحدثنا بالفعل لكنها لم تكن أخبارًا والآن هي كذلك. لن أقوم بتسمية أي شخص، ولا سيما خافيير تيباس، الذي يقوم أيضًا بأشياء مع رابطة الليغا. نحن نفعل ذلك أيضًا معهم ومع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) نأتي بفرص العمل والجميع مهتم بها. ليس لدي مشكلة في شرح ذلك“.