بعد خسارة برشلونة أمام قادش.. كم نقطة يحتاج ريال مدريد لحسم لقب الليغا؟

خسر برشلونة للمباراة الثانية على التوالي على ملعبه في كافة المسابقات، عندما سقط /1 أمام قادش؛ مما زاد من فرص ريال مدريد بالتتويج بلقب الليغا، مع تبقي 6 جولات على النهاية.

وتمكن قادش من الفوز على ملعب ”كامب نو“ لأول مرة في تاريخه بفضل هدف وحيد سجله لوكاس بيريز ليقود فريقه للخروج من منطقة الهبوط، بينما تلقى النادي الكتالوني بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز الهزيمة للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته 2/3 أمام آينتراخت فرانكفورت، ليودع الدوري الأوروبي.

ووضعت الخسارة في ”كامب نو“ أمام قادش، يوم الإثنين، حدّا لطموحات برشلونة الإيجابية في المنافسة على لقب الليغا مع ريال مدريد المتصدر.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن ريال مدريد بحاجة إلى سبع نقاط فقط في آخر ست مباريات بالليغا ليتوج باللقب، حيث استفاد النادي الملكي من فوزه الثمين 3/2 على ملعب إشبيلية، يوم الأحد، وخسارة منافسه المباشر برشلونة الليلة.

وزاد ريال مدريد الفارق إلى 15 نقطة مع برشلونة وإشبيلية، لكن النادي الكتالوني يملك مباراة مؤجلة ضد رايو فاليكانو، بينما ابتعد قادش عن منطقة الهبوط وقفز للمركز الـ16 برصيد 31 نقطة من 32 مباراة.

#برشلونة يخسر في الليغا لأول مرة منذ بداية عام ٢٠٢٢ #برشلونة_قاديش pic.twitter.com/GlnB13RQE1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

وتمنح خسارة برشلونة من قادش ريال مدريد الفرصة للخسارة في أربع مباريات أخرى من الست المتبقية ليتساوى في رصيد النقاط مع النادي الكتالوني في حال عدم تعثر برشلونة، لكن هذا الأمر يبدو مستحيلا في ظل أداء الفريقين الحالي.

ويحتاج ريال مدريد لسبع نقاط فقط للتتويج باللقب، وفي حال عدم تعثره وكذلك عدم تعثر برشلونة، يمكن إعلان النادي الملكي بطلا لليغا في حال فوزه على أوساسونا وإسبانيول في المباراتين المقبلتين، والاكتفاء بالتعادل مع أتلتيكو مدريد في استاد واندا ميتروبوليتانو.



وفي حالة خسارة برشلونة المزيد من النقاط ولم يفعل ذلك ريال مدريد، فيمكنه التتويج باللقب قبل اللعب في واندا ميتروبوليتانو، وفرض إقامة ممر شرفي له على جاره ومنافسه المحلي أتلتيكو مدريد، قبل مباراتهما.

وبعد مواجهة أتلتيكو مدريد سيواجه ريال مدريد أندية ليفانتي، وقادش، وريال بيتيس، في حين أن مهمة إشبيلية لمنافسة ريال مدريد على اللقب تكاد تكون مستحيلة؛ نظرا لأنه يملك أهدافا أقل من ريال مدريد، فضلا عن أنه سيخوض مواجهة صعبة أمام أتلتيكو الذي ينافسه على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.