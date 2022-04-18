ترتيب الدوري الإسباني: قادش يكبد برشلونة الخسارة الخامسة في الليغا

ضاعف نادي قادش جراح منافسه برشلونة بعدما تغلب عليه 1/0، اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب ”كامب نو“ فشل لاعبو الفريقين في التسجيل، لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل 0/0.

#برشلونة يخسر في الليغا لأول مرة منذ بداية عام ٢٠٢٢ #برشلونة_قاديش pic.twitter.com/GlnB13RQE1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 48، بتوقيع لوكاس بيريز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتلقى برشلونة الخسارة الخامسة في الليغا الموسم الحالي، في حين تعادل 9 مرات وفاز 17 مرة، ليتجمد رصيد النادي الكتالوني عند 60 نقطة من 31 مباراة في المركز الثاني مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد، علما أنهما لعبا مباراة أكثر.

#قادش يُزيد من أوجاع #برشلونة على ملعبه ووسط جمهوره ويحقق فوزا غاليا بهدف نظيف بالجولة "٣٢" للدوري الإسباني #برشلونة_قاديش pic.twitter.com/ykKx4GMLG0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

ورفع الفوز رصيد قادش إلى 31 نقطة من 32 مباراة في المركز السادس عشر.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك الميرنغي 75 نقطة من 32 مباراة.

وجاءت خسارة برشلونة أمام قادش بعد أيام من الخسارة 2/3 أمام آينتراخت فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب ”كامب نو“، ليودع النادي الكتالوني المسابقة بنتيجة إجمالية 3/4.

وكان آخر تتويج لبرشلونة بلقب الدوري الإسباني موسم 2018/2019، ومنذ ذلك الحين فاز ريال مدريد بلقب موسم 2019/2020، وأتلتيكو مدريد بلقب موسم 2020/2021.

ويبدو الطريق ممهدا أمام ريال مدريد للفوز بلقب الموسم الحالي حيث يحتاج الميرنغي لحصد 7 نقاط من 6 مباريات لضمان اللقب للمرة الـ35 في تاريخه.

وفي المباريات السبع الأخيرة في الليغا يلعب برشلونة مع ريال سوسييداد، ورايو فاليكانو، وريال مايوركا، وريال بيتيس، وسيلتا فيغو، وخيتافي، وفياريال.