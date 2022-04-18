رياضة

ترتيب الدوري الإسباني: قادش يكبد برشلونة الخسارة الخامسة في الليغا
تاريخ النشر: 18 أبريل 2022 21:00 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2022 21:15 GMT

ترتيب الدوري الإسباني: قادش يكبد برشلونة الخسارة الخامسة في الليغا

يبدو الطريق ممهدا أمام ريال مدريد للفوز بلقب الموسم الحالي حيث يحتاج الميرنغي لحصد 7 نقاط من 6 مباريات لضمان اللقب للمرة الـ35 في تاريخه.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ضاعف نادي قادش جراح منافسه برشلونة بعدما تغلب عليه 1/0، اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب ”كامب نو“ فشل لاعبو الفريقين في التسجيل، لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل 0/0.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 48، بتوقيع لوكاس بيريز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتلقى برشلونة الخسارة الخامسة في الليغا الموسم الحالي، في حين تعادل 9 مرات وفاز 17 مرة، ليتجمد رصيد النادي الكتالوني عند 60 نقطة من 31 مباراة في المركز الثاني مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد، علما أنهما لعبا مباراة أكثر.

ورفع الفوز رصيد قادش إلى 31 نقطة من 32 مباراة في المركز السادس عشر.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك الميرنغي 75 نقطة من 32 مباراة.

وجاءت خسارة برشلونة أمام قادش بعد أيام من الخسارة 2/3 أمام آينتراخت فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب ”كامب نو“، ليودع النادي الكتالوني المسابقة بنتيجة إجمالية 3/4.

وكان آخر تتويج لبرشلونة بلقب الدوري الإسباني موسم 2018/2019، ومنذ ذلك الحين فاز ريال مدريد بلقب موسم 2019/2020، وأتلتيكو مدريد بلقب موسم 2020/2021.

ويبدو الطريق ممهدا أمام ريال مدريد للفوز بلقب الموسم الحالي حيث يحتاج الميرنغي لحصد 7 نقاط من 6 مباريات لضمان اللقب للمرة الـ35 في تاريخه.

وفي المباريات السبع الأخيرة في الليغا يلعب برشلونة مع ريال سوسييداد، ورايو فاليكانو، وريال مايوركا، وريال بيتيس، وسيلتا فيغو، وخيتافي، وفياريال.

2022-04-32-5

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play