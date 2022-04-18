كواترو: باريس سان جيرمان يقدم إغراءات جديدة لمبابي من أجل تجديد عقده

يواصل المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي التفكير بشأن مستقبله وتحديد مصيره بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، عقب نحو شهرين، رغم الضغوط التي يتعرض لها من ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولا يزال مبابي، البالغ عمره 23 عاما، يفاضل بين الصلاحيات الكاملة والمميزات الكبيرة التي سيحصل عليها في باريس سان جيرمان، أو تحقيق حلم طفولتك بالانتقال إلى ريال مدريد.

ولم يعلن المهاجم الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا بعد مشروعه الرياضي القادم، ونصحه من حوله بعدم الإدلاء بأي تصريحات أخرى حتى لا تسبب هذه التصريحات انزعاجه في أيامه الأخيرة بقميص باريس سان جيرمان.

وقالت محطة ”كواترو“ التلفزيونية الإسبانية، إنه عندما أشارت جميع الطرق إلى أن الانتقال إلى ريال مدريد السبيل الوحيد، توقف مبابي للاستماع إلى عرض أمير قطر بعد فشل الخليفي المستمر في محاولاته تجديد عقده، حيث أصبح الشيخ تميم بن حمد هو الذي يقود بنفسه مفاوضات المحاولة الأخيرة.

وأضافت المحطة الإسبانية، أن العرض المالي للنادي الفرنسي أعلى مما يقدمه ريال مدريد، حيث سيحصل مبابي على أكثر من 200 مليون يورو في عامين فقط، 100 مليون يورو قيمة الصفقة و100 مثلها كمكافأة أخرى لتوقيع تمديد العقد.

وسيحصل أيضًا على صلاحيات كاملة في الفريق، ولن تتخذ إدارة باريس سان جيرمان أي خطوة دون موافقة مبابي، وهذا يعني اتخاذ قرارات صعبة مع لاعبين مثل سيرجيو راموس أو نيمار داسيلفا.

مبابي يثير الجدل مجددا بشأن مستقبله بتصريحه عن ميسي ونيمار https://t.co/zF9UmPXGAY pic.twitter.com/V13RuTz7vH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

ريال مدريد هادئ

في الوقت الذي يتم فيه التفاوض مع لاعبين آخرين مثل بول بوغبا من مانشستر يونايتد أو أوريلين تشواميني من موناكو، لكن سيكون لمبابي رأي في ذلك في حال تجديد عقده، حيث سيتولى قيادة الفريق داخل وخارج الملعب.

ورغم مرور الوقت يظل مبابي صامتًا ولن يدلي بأي تصريحات علنية حول مستقبله حتى يتخذ القرار، في المقابل ريال مدريد يتوقع منه أن يفي بوعده، وفي 30 يونيو/حزيران سيعلن انتقاله إلى النادي الملكي.

ومع ذلك، فلا شك لدى مبابي أن الأمر ليس له أي علاقة بالمال ولا الإقناع، على الرغم من أن قيادات عليا في فرنسا وقطر قد تحالفت لإقناعه بتوقيع عقد جديد مع النادي الباريسي، لكنه رفض رغم كل هذه الضغوط حتى الآن.