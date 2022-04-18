"الكونفيدينسيال" تنشر تسريبات تورط بيكيه في شبهة فساد بسبب نقل كأس السوبر الإسباني للسعودية

نشرت صحيفة ”El Confidencial“ تسجيلات صوتية بين رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، وجيرارد بيكيه، قائد فريق برشلونة، تظهر حصولهما على عمولة مقابل إقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، يوم الاثنين، إنها ”لديها الوثائق والتسجيلات الصوتية التي تشير إلى أن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضغط على السلطات السعودية لدفع ما يصل إلى 24 مليون يورو للاعب نادي برشلونة للعب البطولة في المملكة، ثم حاول إخفاء مشاركة لاعب كرة القدم في العقد“.

وأضافت ”روبياليس طلب 24 مليون يورو عمولة لمنح موافقته على نقل البطولة لتلعب في السعودية، وطلب من المسؤول الذي كان يتواصل معه أن تُدفع الأموال إلى جيرارد بيكيه، ومدافع برشلونة سيتولى إيصالها له بطريقته“.

وتابعت الصحيفة ”روبياليس أبلغ بيكيه بالأمر، حيث وافق الأخير على لعب دور الوسيط مقابل 6 ملايين يورو عرضها النجم الإسباني نظير خدماته“.

EXCLUSIVA | Rubiales pactó con Piqué un pelotazo de 24 millones por la Supercopa en Arabia: "Os quedáis seis kilos" #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4G4Ge — El Confidencial (@elconfidencial) April 18, 2022

وشددت الصحيفة على أن ”التحركات لبيع حقوق البطولة بدأت بين بيكيه وروبياليس في 2018، عندها اقترح بيكيه تحويلها إلى بطولة رباعية لزيادة قيمة حقوق النقل التلفزيوني، وبالفعل أعطى روبياليس موافقته على الشكل الجديد وسمح لبيكيه برؤية السوق والبحث عن مشترين محتملين للبطولة، ومنذ تلك اللحظة بيكيه كان يعمل مع الاتحاد“.

وفي أحد التسريبات الصوتية التي نشرتها الصحيفة، أوضحت أنه في مارس 2019 بدأ روبياليس وبيكيه بالبحث عن ملعب لإقامة البطولة في البداية بإسبانيا، وذهب روبياليس إلى ريال مدريد لرؤية ملعب (سنتياغو برنابيو) رغم أن الاختيار بالفعل كان وقع على (كامب نو)“، إذ يظهر صوت بيكيه في التسجيلات قائلا: (بما أن مدريد سيقولون لا بسببي فهذا مبرر يجعلنا نختار كامب نو الذي هو أكثر استيعاباً للجماهير“.

كما أظهرت وثيقة أخرى، أن الاتحاد الإسباني وضع بندين تدفع من خلالهما الشركة المسؤولة في السعودية عن الاتفاق ”عمولة النجاح“، والتي تبلغ 4 ملايين، وهذه العمولة تدفع لشركة كوزموس، التي يملكها ويديرها بيكيه، وإن لم يتم دفعها فسيتم إيقاف لعب كأس السوبر الإسباني في المملكة.

وحسب التسريبات فإن بيكيه قال لرئيس الاتحاد الإسباني: ”دعنا نرَ الأمر، إذا كانت مشكلة مالية، ريال مدريد سيذهب مقابل 8 ملايين يورو، وبرشلونة سيحصل على مثلها، وأنت ستحتفظ بـ6 ملايين“.

وأضاف ”نحن نضغط على السعودية، وربما سنحصل على ما نريد، سنقول إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يحضر ريال مدريد“.

حديث بيكيه هذا جاء بعد أن أبلغه روبياليس بأن ريال مدريد لا يفكر في إمكانية اللعب خارج إسبانيا بأقل من 8 ملايين يورو.

وفي تسريب آخر بتاريخ 15 سبتمبر 2019، تحدث فيه روبياليس مع بيكيه لتهنئته بالاتفاق مع السعودية على إقامة السوبر الإسباني.

وقال روبياليس ”جيري تهانينا، وأنا لا أشير إلى مباراة الأمس الرائعة أو هدفك“.

وأضاف ”أعنى أن الساعة تجاوزت 12 صباحًا، وهكذا تم الاتفاق مع السعودية، شكرًا على كل شيء، وأنا هنا لكل ما تحتاجه“.

El proceso de negociación y otros detalles del pacto con Arabia Saudí arrojan dudas. Según los documentos y audios, en la redacción participó Ferran Vilaseca, mano derecha de Piqué en Kosmos y actual presidente del FC Andorra #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4otOG pic.twitter.com/0Sosd0v6S8 — El Confidencial (@elconfidencial) April 18, 2022

يُذكر أن المملكة استضافت كأس السوبر الإسباني في الفترة ما بين 8-12 يناير 2020 في جدة، والذي كان من نصيب ريال مدريد، بعد أن تمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما أقيمت نسخة 2021 في إسبانيا؛ نظراً لظروف جائحة كورونا، قبل أن تعود مجدداً إلى المملكة، ليتوج بلقبها الأخير ريال مدريد بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين.

وبهذا اللقب رفع ريال مدريد عدد كؤوسه في السوبر الإسباني إلى 12، مقلصا الفارق إلى لقب واحد مع منافسه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 13 لقبا.