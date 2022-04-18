تقرير: روما يسعى لضم عبد الصمد الزلزولي وبرشلونة يستهدف إعارته

كشفت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، أن نادي روما قدَّم عرضًا لنظيره برشلونة الإسباني لضم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، نجم البلوغرانا، في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن روما قدَّم عرضًا لبرشلونة، من أجل ضم المهاجم الشاب مقابل 10 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن ”النادي الكتالوني منفتح على بيع الزلزولي، خاصة أنه سيواجه وضعًا صعبًا للمشاركة في المباريات بانتظام، خلال الموسم المقبل، لكن البارسا اشترط وضع بند إعادة شراء، في عقد بيع الزلزولي إلى روما، بينما لا يزال الأخير يرفض هذا الشرط“.

#FCB 🔵🔴 💰La Roma está dispuesta a pagar 10 millones por Abde 👀El Barça, abierto a una venta si hay opción de recompra ✍️Luis Miguelsanz https://t.co/WxAY1DY2ky — Diario SPORT (@sport) April 18, 2022

وشددت الصحيفة على أن ”الزلزولي يشعر بالغضب من مدرب تشافي هيرنانديز، لأنه في يناير الماضي تلقى اتصالا رسميا من مورينيو، مدرب روما، ولكنه رفض لأن تشافي أخبره باعتماده عليه الفترة المقبلة، ولكن بعد ذلك حدث العكس وعاد اللاعب للفريق الرديف لذلك يشعر بالغضب“.

فيما أشارت تقارير أخرى، إلى أن ”برشلونة منفتح على إعارة الزلزولي ولكن ليس بيعه.. إذ يمتلك اللاعب عروضا أخرى من الدوري الإنجليزي وكذلك الإسباني، بجانب روما“.

وفقد الزلزولي مكانه في فريق برشلونة خلال الفترة الماضية بعد انضمام صفقات جديدة، مثل: إيميريك أوباميانغ وفيران توريس وآداما تراوري.

واختار عبد الصمد الزلزولي مؤخرا تمثيل منتخب المغرب، حيث انضم لقائمة ”أسود الأطلس“ للمرة الأولى في مواجهة الكونغو الديمقراطية.

وتصارع المنتخبان المغربي والإسباني على الظفر بخدمات الزلزولي، قبل أن ينشر لاعب برشلونة صاحب الجنسيتين المغربية والإسبانية صورته بقميص منتخب المغرب، قبل أسبوعين فقط من مواجهتي الكونغو الديمقراطية وكتب عليها ”قريبا“.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم حاول ضم الزلزولي في أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون لكن اللاعب استمر مع برشلونة.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية 4-1، في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

وبدأ المهاجم الشاب مسيرته الكروية مع نادي إلتشي، قبل أن ينضم عام 2016 لمدرسة شبان هيراكليس، ليتعاقد معه برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الأخير في صفقة بلغت قيمتها مليوني يورو.

يذكر أن النجم المغربي شارك، هذا الموسم، في 12 مباراة مع البلوغرانا في مختلف البطولات، وأحرز هدفًا واحدًا، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.