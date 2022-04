بالأرقام.. كريم بنزيما يخوض أفضل مواسمه التهديفية على الإطلاق في الدوري الإسباني

سجل كريم بنزيما هدفًا متأخرًا ليحول ريال مدريد تأخره بهدفين ليهزم إشبيلية 3/2 ويقترب من لقب الدوري الإسباني، ليواصل المهاجم الفرنسي تألقه ليسجل 15 هدفًا في آخر 10 مباريات.

وقالت إحصائيات ”أوبتا“ إن بنزيما أحرز 25 هدفًا في الليغا في أكثر عدد من الأهداف سجله في موسم واحدة في الليغا، حيث سجل 24 هدفًا في موسم 2015/2016.

25 – Karim @Benzema 🇫🇷 has scored 25 goals in @LaLigaEN this season, his best tally in a single league campaign in his entire @realmadriden career (24 in 2015/16). Galactic. pic.twitter.com/2qHFFUQ9UU

— OptaJose (@OptaJose) April 17, 2022