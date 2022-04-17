رياضة

بالأرقام.. كريم بنزيما يخوض أفضل مواسمه التهديفية على الإطلاق في الدوري الإسباني
تاريخ النشر: 17 أبريل 2022 22:39 GMT
تاريخ التحديث: 17 أبريل 2022 22:45 GMT

بالأرقام.. كريم بنزيما يخوض أفضل مواسمه التهديفية على الإطلاق في الدوري الإسباني

بنزيما يتصدر هدافي الليغا برصيد 25 هدفًا في أعلى رصيد له من الأهداف في مسيرته مع ريال مدريد.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

سجل كريم بنزيما هدفًا متأخرًا ليحول ريال مدريد تأخره بهدفين ليهزم إشبيلية 3/2 ويقترب من لقب الدوري الإسباني، ليواصل المهاجم الفرنسي تألقه ليسجل 15 هدفًا في آخر 10 مباريات.

وقالت إحصائيات ”أوبتا“ إن بنزيما أحرز 25 هدفًا في الليغا في أكثر عدد من الأهداف سجله في موسم واحدة في الليغا، حيث سجل 24 هدفًا في موسم 2015/2016.

ويتصدر المهاجم الفرنسي قائمة هدافي الليغا برصيد 25 هدفًا متقدمًا بفارق 10 أهداف عن ملاحقيه إنيس أونال مهاجم خيتافي، وخوان ميغيل خمينيز لوبيز من ريال بيتيس، وراؤول دي طوماس مهاجم إسبانيول.

وعلى ملعب إشبيلية، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، أحرز بنزيما هدف الانتصار الثمين، ليعزز ريال مدريد تصدره لليغا برصيد 75 نقطة من 32 مباراة، وبفارق 15 نقطة عن برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية.

وقبل أيام قليلة أحرز بنزيما هدفًا بضربة رأس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود ريال مدريد للتفوق 5/4 على تشيلسي حامل اللقب في مجموع مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا والتأهل إلى قبل النهائي، رغم خسارة العملاق الإسباني 3/2 على أرضه، يوم الثلاثاء الماضي.

وحقق بنزيما عدة أرقام قياسية في دوري أبطال أوروبا بفضل ”هاتريك“ في مرمى تشيلسي في استاد ستامفورد بريدج في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح رابع لاعب في التاريخ يسجل أكثر من 80 هدفًا في المسابقة.

وسجل بنزيما البالغ من العمر 34 عامًا ثاني ”هاتريك“ على التوالي في دوري الأبطال بعد ثلاثيته المهمة في مرمى باريس سان جيرمان في سانتياغو برنابيو في إياب دور الستة عشر والتي أقصت النادي الباريسي.

وبات المهاجم الفرنسي رابع لاعب في تاريخ البطولة يسجل ”هاتريك“ في مباراتين متتاليتين بعد لويس أدريانو، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، لكنه ثاني لاعب في تاريخ البطولة أيضًا يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية بعد رونالدو (ضد بايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد).

كما أنه أول لاعب يسجل ”هاتريك“ في مرمى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل الأهداف الثلاثة بعد 46 دقيقة فقط من بداية المباراة.

وقالت إحصائيات ”أوبتا“ إن بنزيما يأتي في المركز الرابع في عدد الأهداف في تاريخ دوري الأبطال بعد رونالدو (140 هدفًا)، و ميسي (125 هدفًا)، وروبرت ليفاندوفسكي (85 هدفًا)، وبنزيما (82 هدفًا).

كما أن مهاجم ريال مدريد أصبح أول لاعب فرنسي يسجل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وأول من يفعل ذلك في البطولة منذ جوست فونتين موسم 1958/59 (10 أهداف).

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