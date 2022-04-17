بالأرقام.. كريم بنزيما يخوض أفضل مواسمه التهديفية على الإطلاق في الدوري الإسباني

سجل كريم بنزيما هدفًا متأخرًا ليحول ريال مدريد تأخره بهدفين ليهزم إشبيلية 3/2 ويقترب من لقب الدوري الإسباني، ليواصل المهاجم الفرنسي تألقه ليسجل 15 هدفًا في آخر 10 مباريات.

وقالت إحصائيات ”أوبتا“ إن بنزيما أحرز 25 هدفًا في الليغا في أكثر عدد من الأهداف سجله في موسم واحدة في الليغا، حيث سجل 24 هدفًا في موسم 2015/2016.

25 – Karim @Benzema 🇫🇷 has scored 25 goals in @LaLigaEN this season, his best tally in a single league campaign in his entire @realmadriden career (24 in 2015/16). Galactic. pic.twitter.com/2qHFFUQ9UU — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2022

ويتصدر المهاجم الفرنسي قائمة هدافي الليغا برصيد 25 هدفًا متقدمًا بفارق 10 أهداف عن ملاحقيه إنيس أونال مهاجم خيتافي، وخوان ميغيل خمينيز لوبيز من ريال بيتيس، وراؤول دي طوماس مهاجم إسبانيول.

وعلى ملعب إشبيلية، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، أحرز بنزيما هدف الانتصار الثمين، ليعزز ريال مدريد تصدره لليغا برصيد 75 نقطة من 32 مباراة، وبفارق 15 نقطة عن برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية.

Karim Benzema's last 10 games: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️⚽️⚽️⚽️🅰️⚽️⚽️🅰️🅰️⚽️ Karim the dream. 🤩 pic.twitter.com/8ATtApreOG — Squawka (@Squawka) April 17, 2022

وقبل أيام قليلة أحرز بنزيما هدفًا بضربة رأس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود ريال مدريد للتفوق 5/4 على تشيلسي حامل اللقب في مجموع مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا والتأهل إلى قبل النهائي، رغم خسارة العملاق الإسباني 3/2 على أرضه، يوم الثلاثاء الماضي.

وحقق بنزيما عدة أرقام قياسية في دوري أبطال أوروبا بفضل ”هاتريك“ في مرمى تشيلسي في استاد ستامفورد بريدج في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح رابع لاعب في التاريخ يسجل أكثر من 80 هدفًا في المسابقة.

وسجل بنزيما البالغ من العمر 34 عامًا ثاني ”هاتريك“ على التوالي في دوري الأبطال بعد ثلاثيته المهمة في مرمى باريس سان جيرمان في سانتياغو برنابيو في إياب دور الستة عشر والتي أقصت النادي الباريسي.

ألابا يحتفل بالكرسي مجددا لكن هذه المرة في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على إشبيلية.#ريال_مدريد #اشبيليه_ريال_مدريد pic.twitter.com/4mZiOyUMV6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

وبات المهاجم الفرنسي رابع لاعب في تاريخ البطولة يسجل ”هاتريك“ في مباراتين متتاليتين بعد لويس أدريانو، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، لكنه ثاني لاعب في تاريخ البطولة أيضًا يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية بعد رونالدو (ضد بايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد).

كما أنه أول لاعب يسجل ”هاتريك“ في مرمى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل الأهداف الثلاثة بعد 46 دقيقة فقط من بداية المباراة.

وقالت إحصائيات ”أوبتا“ إن بنزيما يأتي في المركز الرابع في عدد الأهداف في تاريخ دوري الأبطال بعد رونالدو (140 هدفًا)، و ميسي (125 هدفًا)، وروبرت ليفاندوفسكي (85 هدفًا)، وبنزيما (82 هدفًا).

كما أن مهاجم ريال مدريد أصبح أول لاعب فرنسي يسجل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وأول من يفعل ذلك في البطولة منذ جوست فونتين موسم 1958/59 (10 أهداف).