رياضة

ديفيد ألابا يحتفل بـ"الكرسي" بعد ريمونتادا ريال مدريد على إشبيلية في الدوري الإسباني (فيديو)
تاريخ النشر: 17 أبريل 2022 21:55 GMT
تاريخ التحديث: 17 أبريل 2022 22:25 GMT

ديفيد ألابا يحتفل بـ"الكرسي" بعد ريمونتادا ريال مدريد على إشبيلية في الدوري الإسباني (فيديو)

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليغا بفارق 15 نقطة كاملة عن ملاحقيه إشبيلية وبرشلونة وأتلتيكو مدريد علمًا بأن البلوغرانا لعب مباراتين أقل من الثلاثي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كرر المدافع النمساوي ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد احتفاله الشهير أمام باريس سان جيرمان، بعد فوز الميرنغي المثير بنتيجة 3/2 على إشبيلية في الدوري الإسباني، يوم الأحد.

ونجح ريال مدريد بتحويل تأخره 0/2 في الشوط الأول إلى فوز درامي ومثير بنتيجة 3/2 على إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في قمة مباريات الجولة الـ32 من الليغا.

ونشر ريال مدريد عبر حسابه على موقع ”تويتر“ مقطع فيديو، من داخل غرفة تبديل ملابس لاعبي ريال مدريد، حيث سلم شخص كرسيا لديفيد ألابا ليحتفل به مع لاعبي الميرنغي.

واحتفل ألابا لأول مرة بحمل الكرسي بعد فوز ريال مدريد 3/1 على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الفريق الإسباني إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 3/2، بعدما كان متأخرًا 0/2 في المجمل في مارس الماضي.

ونشر ريال مدريد مقطع فيديو من داخل غرفة تبديل ملابس لاعبي ريال مدريد، حيث سلم شخص كرسيا لديفيد ألابا ليحتفل به مع لاعبي الميرنغي.

وقطع ريال مدريد خطوة كبيرة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني بعدما قلب تأخره 0/2 إلى فوز بنتيجة 3/2 على إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة الـ32 من الليغا.

وتقدم الكرواتي إيفان راكيتيتش لإشبيلية في الدقيقة 21 ومن ركلة حرة مباشرة.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني إيريك لاميلا الهدف الثاني لإشبيلية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25، وانتهى الشوط الأول على تقدم إشبيلية 2/1.

وسجل البديل البرازيلي رودريغو هدف التقليص للميرنغي في الدقيقة 50 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من داني كارفاخال.

وسجل المدافع ناتشو هدف التعادل لريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من داني كارفاخال.

ووقع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة 90+2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من رودريغو.

وفاز ريال مدريد للمرة الـ23، في حين تعادل 6 مرات، وخسر في 3 مباريات.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليغا بفارق 15 نقطة كاملة عن ملاحقيه إشبيلية، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، علمًا بأن البلوغرانا لعب مباراتين أقل من الثلاثي.

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