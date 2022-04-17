ديفيد ألابا يحتفل بـ"الكرسي" بعد ريمونتادا ريال مدريد على إشبيلية في الدوري الإسباني (فيديو)

كرر المدافع النمساوي ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد احتفاله الشهير أمام باريس سان جيرمان، بعد فوز الميرنغي المثير بنتيجة 3/2 على إشبيلية في الدوري الإسباني، يوم الأحد.

ونجح ريال مدريد بتحويل تأخره 0/2 في الشوط الأول إلى فوز درامي ومثير بنتيجة 3/2 على إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في قمة مباريات الجولة الـ32 من الليغا.

ألابا يحتفل بالكرسي مجددا لكن هذه المرة في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على إشبيلية.#ريال_مدريد #اشبيليه_ريال_مدريد pic.twitter.com/4mZiOyUMV6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

ونشر ريال مدريد عبر حسابه على موقع ”تويتر“ مقطع فيديو، من داخل غرفة تبديل ملابس لاعبي ريال مدريد، حيث سلم شخص كرسيا لديفيد ألابا ليحتفل به مع لاعبي الميرنغي.

واحتفل ألابا لأول مرة بحمل الكرسي بعد فوز ريال مدريد 3/1 على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الفريق الإسباني إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 3/2، بعدما كان متأخرًا 0/2 في المجمل في مارس الماضي.

ونشر ريال مدريد مقطع فيديو من داخل غرفة تبديل ملابس لاعبي ريال مدريد، حيث سلم شخص كرسيا لديفيد ألابا ليحتفل به مع لاعبي الميرنغي.

وقطع ريال مدريد خطوة كبيرة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني بعدما قلب تأخره 0/2 إلى فوز بنتيجة 3/2 على إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة الـ32 من الليغا.

وتقدم الكرواتي إيفان راكيتيتش لإشبيلية في الدقيقة 21 ومن ركلة حرة مباشرة.

يبدو أن احتفال ألابا كان رسالة إلى باريس سان جيرمان :"لن تجلسوا على مقعدنا".#ريال_مدريد_باريس_سان_جيرمان #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/gZnd3KNxA7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 10, 2022

وأضاف المهاجم الأرجنتيني إيريك لاميلا الهدف الثاني لإشبيلية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25، وانتهى الشوط الأول على تقدم إشبيلية 2/1.

وسجل البديل البرازيلي رودريغو هدف التقليص للميرنغي في الدقيقة 50 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من داني كارفاخال.

وسجل المدافع ناتشو هدف التعادل لريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من داني كارفاخال.

بالكرسي.. ديفيد ألابا يحتفل بتأهل ريال مدريد لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بأغرب طريقة (فيديو) https://t.co/FHQeGfD4e6 pic.twitter.com/m3yTNSyFrl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 9, 2022

ووقع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة 90+2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من رودريغو.

وفاز ريال مدريد للمرة الـ23، في حين تعادل 6 مرات، وخسر في 3 مباريات.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليغا بفارق 15 نقطة كاملة عن ملاحقيه إشبيلية، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، علمًا بأن البلوغرانا لعب مباراتين أقل من الثلاثي.