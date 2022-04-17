ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يقلب الطاولة على إشبيلية ويبتعد في صدارة الليغا

خطا ريال مدريد خطوة كبيرة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني بعدما قلب تأخره 0/2 إلى فوز بنتيجة 3/2 على إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة الـ32 من الليغا، اليوم الأحد

ومن ركلة حرة مباشرة تقدم الكرواتي إيفان راكيتيتش لإشبيلية في الدقيقة 21.

خطأ فادح من ميليتاو الذي ترك موقعه في الحائط، راكيتيتش يسجل الأول لنادي #اشبيلية.#اشبيليه_ريال_مدريد #ريال_مدريد_اشبيليه pic.twitter.com/jJx7WIRFKW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

وأضاف المهاجم الأرجنتيني إيريك لاميلا الهدف الثاني لإشبيلية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وانتهى الشوط الأول على تقدم إشبيلية 2/1.

وقرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إشراك البرازيلي رودريغو بدلًا من الفرنسي إدواردو كامافينغا، وسجل البديل البرازيلي هدف التقليص للميرنغي في الدقيقة 50 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من داني كارفاخال.

وسجل البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور هدفًا لريال مدريد، لكن الحكم غييرمو كوادرا فرنانديز ألغاه بداعي لمسة اليد في الدقيقة 76، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو ”VAR“.

وسجل المدافع ناتشو هدف التعادل لريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من داني كارفاخال.

ووقع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة 90+2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من رودريغو.

القرار المثير للجدل بإلغاء هدف فينيسيوس ، ما رأيك ؟#اشبيليه_ريال_مدريد #ريال_مدريد_اشبيلية pic.twitter.com/s4yzcZkisI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

وفاز ريال مدريد للمرة الـ23، في حين تعادل 6 مرات، وخسر في 3 مباريات.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليغا بفارق 15 نقطة كاملة عن ملاحقيه إشبيلية، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، علمًا بأن البلوغرانا لعب مباراتين أقل من الثلاثي.

وفاز ريال مدريد على إشبيلية في ملعبه رامون سانشيز بيزخوان في آخر 3 مواجهات بينهما في الليغا، علمًا بأن الميرنغي لم يسبق له الفوز أبدًا على إشبيلية في عقر داره في 3 مناسبات على التوالي ضمن منافسات الليغا، خلال آخر 3 عقود من الزمان.

والآن سيركز ريال مدريد على مواجهة أوساسونا في الليغا، يوم الأربعاء المقبل، ثم مع مانشستر سيتي، يوم 26 أبريل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم مع إسبانيول في الليغا.

ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن إيفان راكيتيتش سجل 6 أهداف خلال 21 مباراة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، ليعادل أفضل سجل تهديفي له في الليغا.

وأضافت الشبكة أن راكيتيتش سجل 6 أهداف ضد ريال بيتيس في 19 مباراة“.

