سبورت: باريس سان جيرمان سيفعل كل شيء لمنع عودة تشافي سيمونز إلى برشلونة

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن إدارة باريس سان جيرمان ستفعل كل شيء من أجل تجديد عقد اللاعب الشاب تشافي سيمونز ومنع عودته إلى برشلونة.

وينتهي عقد تشافي سيمونز، البالغ من العمر 18 عامًا، مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل، ما يعني أنه يمكن أن يرحل مجانًا، حال فشل النادي الفرنسي بتجديد عقده.

كشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن #برشلونة يفكر في استعادة لاعبه الهولندي تشافي سيمونز، والذي يلعب حاليًا في صفوف #باريس_سان_جيرمان، والذي رحل بحثًا عن دقائق أكثر للمشاركة.

ويرتبط سيمونز بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022.#إرم_سبورت pic.twitter.com/RA4XQYeOzA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 28, 2020

وكانت محطة ”كادينا سير“ الإسبانية قد كشفت أن تشافي سيمونز بات على رادار تشافي هيرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“، فإن باريس سان جيرمان، الذي يقترب من التتويج بلقب الدوري الفرنسي، لديه الآن مهمة معقدة للغاية، وتتعلق بتجديد عقد تشافي سيمونز، رغم أن الأولوية تبقى تجديد عقد كيليان مبابي الذي ينتهي عقده أيضًا في يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الهولندي تشافي سيمونز يعد من أعظم اللآلئ لكن عقده ينتهي في يونيو، وهناك بالفعل العديد من الأندية التي وضعت أعينها عليه، مثل برشلونة الذي يتابع وضع لاعبه السابق عن كثب.

واااو .. تشافي سيمونز يمنح مبابي تمريرة سحرية وكيليان يمزق شباك فان في كأس فرنسا. pic.twitter.com/02P8uwsINJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

وشارك لاعب برشلونة السابق بانتظام في الدورات التدريبية للفريق الأول لباريس سان جيرمان، لكن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لم يمنحه الفرصة المتوقعة في ظل المنافسة القوية في الفريق.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن تشافي سيمونز شارك في 9 مباريات فقط مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان منذ انتقاله إليه، صيف العام 2019، في صفقة انتقال حر، لم يسجل فيها وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويمكن أن يحذو تشافي سيمونز حذو الكثير من لاعبي برشلونة السابقين والحاليين الذين غادروا أكاديمية لاماسيا، وعادوا لاحقًا إلى الفريق الأول مثل جيرارد بيكيه، وسيسك فابريغاس، أو مؤخرًا إريك غارسيا.

ويحرص تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على بناء فريق يمكنه المنافسة على الألقاب مع عدم تكلفة النادي الكثير من الأموال في ظل أزمة مالية طاحنة.

وودَّع برشلونة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ومن ربع نهائي الدوري الأوروبي، ومن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، وحصد 60 نقطة من 30 مباراة، ويتأخر بـ12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 31 مباراة.