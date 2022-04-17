رياضة

سبورت: باريس سان جيرمان سيفعل كل شيء لمنع عودة تشافي سيمونز إلى برشلونة
تاريخ النشر: 17 أبريل 2022 19:40 GMT
تاريخ التحديث: 17 أبريل 2022 21:05 GMT

سبورت: باريس سان جيرمان سيفعل كل شيء لمنع عودة تشافي سيمونز إلى برشلونة

تشافي سيمونز شارك في 9 مباريات فقط مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان منذ انتقاله إليه صيف العام 2019 في صفقة انتقال حر لم يسجل فيها وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن إدارة باريس سان جيرمان ستفعل كل شيء من أجل تجديد عقد اللاعب الشاب تشافي سيمونز ومنع عودته إلى برشلونة.

وينتهي عقد تشافي سيمونز، البالغ من العمر 18 عامًا، مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل، ما يعني أنه يمكن أن يرحل مجانًا، حال فشل النادي الفرنسي بتجديد عقده.

وكانت محطة ”كادينا سير“ الإسبانية قد كشفت أن تشافي سيمونز بات على رادار تشافي هيرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“، فإن باريس سان جيرمان، الذي يقترب من التتويج بلقب الدوري الفرنسي، لديه الآن مهمة معقدة للغاية، وتتعلق بتجديد عقد تشافي سيمونز، رغم أن الأولوية تبقى تجديد عقد كيليان مبابي الذي ينتهي عقده أيضًا في يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الهولندي تشافي سيمونز يعد من أعظم اللآلئ لكن عقده ينتهي في يونيو، وهناك بالفعل العديد من الأندية التي وضعت أعينها عليه، مثل برشلونة الذي يتابع وضع لاعبه السابق عن كثب.

وشارك لاعب برشلونة السابق بانتظام في الدورات التدريبية للفريق الأول لباريس سان جيرمان، لكن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لم يمنحه الفرصة المتوقعة في ظل المنافسة القوية في الفريق.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن تشافي سيمونز شارك في 9 مباريات فقط مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان منذ انتقاله إليه، صيف العام 2019، في صفقة انتقال حر، لم يسجل فيها وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويمكن أن يحذو تشافي سيمونز حذو الكثير من لاعبي برشلونة السابقين والحاليين الذين غادروا أكاديمية لاماسيا، وعادوا لاحقًا إلى الفريق الأول مثل جيرارد بيكيه، وسيسك فابريغاس، أو مؤخرًا إريك غارسيا.

ويحرص تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على بناء فريق يمكنه المنافسة على الألقاب مع عدم تكلفة النادي الكثير من الأموال في ظل أزمة مالية طاحنة.

وودَّع برشلونة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ومن ربع نهائي الدوري الأوروبي، ومن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، وحصد 60 نقطة من 30 مباراة، ويتأخر بـ12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 31 مباراة.

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