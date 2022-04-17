رياضة

أوليفر كان عن مستقبل ليفاندوفسكي: اللاعبون الكبار يفكرون في تجربة أشياء مختلفة
تاريخ النشر: 17 أبريل 2022 19:09 GMT
تاريخ التحديث: 17 أبريل 2022 19:45 GMT

أوليفر كان عن مستقبل ليفاندوفسكي: اللاعبون الكبار يفكرون في تجربة أشياء مختلفة

ليفاندوفسكي سجل 47 هدفا وصنع 6 في 42 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقع على 341 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 71 تمريرة حاسمة في 371 مباراة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أثار أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني شكوكا حول بقاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع النادي البافاري الموسم المقبل.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي، الذي سيكمل 34 عاما في أغسطس المقبل، مع بايرن ميونخ في يونيو 2023، وسط اهتمام من برشلونة بالتعاقد مع اللاعب، مستغلا إمكانية رحيل اللاعب مجانا في يونيو 2023 حال عدم تجديد عقده.

وقال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، في مقابلة على موقع ”سبورت 1“ الألماني: ”ليفاندوفسكي يرتبط عقد معنا، نحن على اتصال به حاليًا، نحن نتحدث“. وأكد: ”نريد أن يبقى ليفاندوفسكي لأطول فترة ممكنة معنا“.

وحول الأسباب التي أدت إلى إطالة أمد المفاوضات بين الطرفين، أوضح كان أن الاتفاق ”يتطلب وقتا“، وأوضح: ”هذه ليست لعبة، علينا أيضًا أن ننظر إلى ظروفنا الاقتصادية“.

وتابع المدير التنفيذي لبايرن ميونخ: ”اللاعبون الكبار يفكرون أحيانًا في تجربة أشياء مختلفة ويستغرق إقناعهم وقتًا“.

وحسب صحيفة ”سبورت“ الإسباني فإن بايرن ميونخ يثق في أنه سيكون قادرا على إقناع ليفاندوفسكي بالتجديد قريبًا.

وعند سؤاله عما إذا كان ليفاندوفسكي غير سعيد في ميونخ، أجاب أوليفر كان: ”أخبرني بلاعب غير سعيد ويسجل 30 أو 40 هدفا في الموسم الواحد“.

وانضم ليفاندوفسكي  إلى بايرن ميونخ صيف عام 2014 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند.

وكانت صحيفة ”سبورت“ قد ذكرت أن مانشستر يونايتد اقتحم سباق التعاقد مع ليفاندوفسكي، وأوضحت أن مسؤولي النادي الإنجليزي تحدثوا مع ممثلي اللاعب وأبلغوهم باهتمام النادي.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن مانشستر يونايتد حول اهتمامه إلى ليفاندوفسكي بعد فشله في اقتناع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، بمشروع النادي.

وسجل المهاجم البولندي 47 هدفا وصنع 6 في 42 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقع على 341 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 71 تمريرة حاسمة في 371 مباراة حسب موقع ”transfermarkt“.

وحسب الموقع نفسه فإن ليفاندوفسكي ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونخ، في حين يتصدر ترتيب هدافي النادي جيرد مولر وسجل 523 هدفا في 580 مباراة.

وليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني وسجل 309 أهداف في 380 هدفا، ويتصدر جيرد مولر الترتيب أيضا وسجل 365 هدفا في 427 مباراة جميعها مع بايرن ميونخ حسب موقع ”transfermarkt“.

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