ردًا على "أحداث فرانكفورت".. جماهير برشلونة تقاطع مباراة قادش

قررت رابطة جماهير برشلونة مقاطعة مباراة الفريق أمام قادش في كامب نو، يوم الإثنين، في مباريات الليغا، وذلك ردًا على ما حدث في مباراة أينتراخت فرانكفور الألماني، يوم الخميس الماضي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن رابطة مشجعي برشلونة أصدرت بيانًا قررت فيه مقاطعة مباراة قادش في الليغا، يوم الإثنين، ردًا على ما شهدته مباراة فرانكفورت.

ووصفت الرابطة في البيان ما حدث، يوم الخميس الماضي، بأنه ”عار“، ويؤكدون أنه سيتم تمييزه على أنه ”العار الأعظم“ في تاريخ كامب نو.

وقال البيان: ”الأحداث التي وقعت، يوم الخميس، تعني أننا مضطرون لاتخاذ إجراء كما فعلنا خلال المباراة وفي مناسبات أخرى، ولهذا السبب بالذات لن نحضر المباراة المقبلة بين برشلونة وقادش“.

وشجبت الرابطة في بيانها نظام ”المقعد المجاني“ الذي اعتمده النادي في المواسم الأخيرة ، والذي“ سهل وصول المتفرجين من غير مشجعي برشلونة إلى كامب نو من خلال سياسة الأسعار التي لا يمكن تحملها بالنسبة للجمهور كبير السن“.

ومع ذلك، يشير البيان إلى أن ”الأحداث التي وقعت هذا الموسم تتجاوز الجميع وتعرض دون داع جماهير برشلونة للخطر“.

واختتم البيان بالقول: ”ليس كل شيء في الحياة هو المال، خاصة إذا تحدثنا عن نادٍ شعاره أكثر من مجرد نادٍ“.

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة إنه ”يشعر بالخزي والخجل“ بعد حضور 30 ألف متفرج من جماهير أينتراخت فرانكفورت في ملعب كامب في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي على الرغم من تخصيص 5 آلاف تذكرة فقط للفريق الضيف.

وقرر لابورتا منع تحويل تذاكر مباريات البطولات الأوروبية التي تقام على أرضه (في كامب نو)، وكتابة أسماء أصحاب التذاكر عليها لمنع بيعها لأي شخص آخر.

وودع برشلونة البطولة بشكل مفاجئ أمام نظيره الألماني بعدما سجل الجناح فيليب كوستيتش هدفين في الفوز 3-2، ليعبر فرانكفورت إلى الدور قبل النهائي بفضل انتصاره 4-3 في مجموع المباراتين.

وبينما كان برشلونة يتوقع دعمًا كبيرًا في كامت نو، ذكرت شبكة (ESPN) أن نحو 30 ألف مشجع لأينتراخت حضروا المباراة من بين 79468 متفرجًا في الملعب.

ووصف تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق الموقف بأنه ”سوء تقدير“، وقال إن ذلك لم يساعد فريقه الذي تكبد أول هزيمة له في 16 مباراة بجميع المسابقات.