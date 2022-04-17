"ماركا" ترصد حسابات برشلونة لاقتناص لقب الدوري الإسباني: أسبوع حاسم للضغط على ريال مدريد

ركزت صحيفة ”ماركا“ على حسابات نادي برشلونة للضغط على ريال مدريد، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، والمنافسة على اللقب الوحيد المتبقي أمام الفريق بعد الخروج، الخميس الماضي، من ربع نهائي الدوري الأوروبي على يد فرانكفورت الألماني.

ولطالما أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن الفريق سيقاتل من أجل لقب الدوري الإسباني وبدا متفائلا بإمكانية خطف اللقب، لكنه حاليا في حاجة لإخراج آلة حاسبة لحساب الجولات المتبقية وحظوظه.

لم يتبق أمام تشافي هيرنانديز سوى 8 لقاءات لكونهم لعبوا لقاء أقل من المتصدر ريال مدريد وعلى بعد 7 جولات من نهاية الدوري الإسباني، لكن الحسابات الرياضية معقدة ولا أحد يلقي المنشفة سوى حين حسم اللقب رسميا.

ويملك ريال مدريد 12 نقطة فارقا عن برشلونة، ويلعب الجولات الثلاثة المقبلة قبل منافسه، مما يعني أن برشلونة سيدخل لقاءاته وهو يعرف مسبقا نتائج منافسه التقليدي.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن الأسبوع قد يكون حاسما، حيث يلعب ريال مدريد خارج ملعبه أمام إشبيلية الذي يبحث عن تعزيز فرصة في التأهل لدوري أبطال أوروبا ولا يزال ينافس عمليا على اللقب، ثم يزور ملعب أوساسونا، الأربعاء المقبل، وهو أحد الأندية التي فشل الفريق الملكي في الفوز أمامها على ملعبه في الذهاب.

بينما يستضيف برشلونة، الاثنين المقبل، فريق قادش المهدد بالهبوط، ثم يرحل الخميس المقبل لمواجهة ريال سوسيداد في لقاء قوي، وفي نهاية الأسبوع الأحد المقبل يلعب لقاءه المؤجل أمام رايو فاليكانو.

ويأمل برشلونة أن يهدر ريال مدريد بعض النقاط ويقلص الفارق خلال هذا الأسبوع مع الفوز في اللقاء المؤجل قبل مواجهة الجولات الخمس الأخيرة، التي تشهد لقاء ريال مدريد أمام إسبانيول يوم السبت 30 نيسان/أبريل، فيما يواجه برشلونة يوم الأحد 1 أيار/مايو نظيره ريال مايوركا.

وما زالت رابطة الدوري الإسباني لم تحدد مواعيد الجولات الأربعة الأخيرة وخلالها سيواجه ريال مدريد على التوالي أتلتيكو مدريد وقادش وليفانتي وريال بيتيس، فيما يلعب برشلونة أمام ريال بيتيس وسيلتا فيغو وخيتافي وفياريال.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية، اليوم الأحد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ72 نقطة يليه برشلونة بـ60 نقطة وله مباراة أقل.

فيما يأتي إشبيلية ثالثا بـ60 نقطة من 31 مباراة خاضها.