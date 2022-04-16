مباراة ريال مدريد وإشبيلية.. صراع بين كورتوا وياسين بونو على جائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني

يتميز لقاء إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني بالإضافة لأهميته في سباق اللقب، بصراع الحراس على جائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني هذا الموسم بين المغربي ياسين بونو والبلجيكي تيبو كورتوا.

ويتصدر حاليا البلجيكي تيبو كورتوا سباق الجائزة بشكل مؤقت؛ لأن المغربي ياسين بونو يملك معدلا أفضل منه لكنه يحتاج للعب 3 لقاءات ليكمل أحد قوانين الجائزة والتي تفرض على الحارس المشاركة في 28 لقاء، ولعب على الأقل 60 دقيقة في كل لقاء.

ويملك كورتوا معدل 0،84 هدف في اللقاء، حيث تلقى 26 هدفا في 31 لقاء رفقة ريال مدريد، بينما يملك الدولي المغربي ياسين بونو معدلا أفضل 0،64 هدف في اللقاء وشارك في 25 لقاء وتلقى 16 هدفا فقط، وغاب هذا الموسم 3 لقاءات بسبب مشاركته رفقة المنتخب المغربي في نهائيات أمم أفريقيا ولقاءين للراحة ولقاء بسبب قرار فني.

ومن المحتمل بشكل كبير أن يستجيب الدولي المغربي لشرط 28 لقاء، فما زالت أمام إشبيلية 7 لقاءات في الدوري الإسباني، ويعتبر ياسين بونو الحارس الأول لدى المدرب جوليان لوبتيغي.

ويحتاج الدولي البلجيكي تيبو كورتوا للحفاظ على نظافة مرماه في اللقاءات القادمة وانتظار تلقي إشبيلية وياسين بونو لأهداف، والبداية ستكون بالمواجهة المباشرة بين الحارسين في قمة غد القادم في إشبيلية.

وبالمقارنة بين الحارسين تصدى كورتوا لـ82 كرة بينما تصدى ياسين بونو لـ71، لكنه يملك نسبة تصديات أفضل 76،34 مقابل 75،93 للدولي البلجيكي.

ويعتبر كورتوا أفضل في التسديدات من خارج منطقة الجزاء، حيث تبلغ النسبة 95% مقابل 73% للدولي المغربي الذي يتفوق في نسبة التصديات من داخل منطقة الجزاء 82% مقابل 67% لحارس ريال مدريد الذي تصدى لـ3 ضربات جزاء مقابل اثنتين لحارس إشبيلية.

الجدار البلجيكي 🇧🇪 🧤 كورتوا هو أكثر حارس له تصديات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا (41) تصدي.. ويمتلك حارس ريال مدريد أفضل نسبة تصديات بين كل حراس التشامبيونزليغ (81.6٪) 👍 pic.twitter.com/bUEZeTTPTb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2022

ولعب الثنائي جنبا إلى جنب في أتلتيكو مدريد حين كان الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارسا رسميا فيما كان ياسين بونو حارسا للفريق الثاني، وكان بديلا للدولي البلجيكي في عدة لقاءات وبينهما صداقة قديمة.

كما أن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر يضعهما مرة أخرى وجها لوجه، حيث أوقعت القرعة المنتخبين المغربي والبلجيكي في نفس المجموعة، رفقة منتخبات كرواتيا وكندا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 72 نقطة من 31 مباراة مقابل 60 نقطة لإشبيلية من 31 مباراة، و60 نقطة لبرشلونة من 30 مباراة.