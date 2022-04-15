موندو ديبورتيفو: بيدري سيغيب عن برشلونة مدة تصل بين 6 إلى 8 أسابيع

كشفت تقارير صحفية إسبانية مدة غياب بيدري عن برشلونة بعد إصابته أمام آينتراخت فرانكفورت، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمس الخميس.

وشارك بيدري في التشكيلة الأساسية لبرشلونة ولعب الشوط الأول بالكامل، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين، حيث شكا من آلام عضلية وشارك مكانه فرينكي دي يونغ.

خوان لابورتا: ما حدث أمر مهين ووصمة عار، لدينا معلومات وسنتخذ الإجراءات اللازمة.#برشلونة_فرانكفورت #برشلونة pic.twitter.com/spWaMahjVR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2022

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن إصابة بيدري خطيرة، وقد يغيب مدة تصل بين 6 إلى 8 أسابيع، وبالتالي نهاية موسمه مع برشلونة

وقال برشلونة اليوم الجمعة عبر ”تويتر“: ”أكدت الفحوص التي أجريت صباح اليوم إصابة بيدري بتمزق في عضلات الفخذ الأيسر الخلفية وستتحدد عودته بناء على مدة التعافي“.

وقال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بعد المباراة: ”إصابة بيدري تقلقني، دعونا نرى ما لديه، إنها أخبار سيئة“.

وشارك بيدري في أكثر من 22 مباراة في الموسم الحالي مع برشلونة سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا.

LATEST NEWS | Tests carried out this morning have confirmed that @Pedri has a rupture in his left biceps femoris. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/R399cpwU4N — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 15, 2022

وخسر برشلونة 2/3 أمام آينتراخت فرانكفورت على ملعب كامب نو، وقد انتهت مباراة الذهاب 1/1 في ألمانيا، ومن المقرر أن يلعب النادي الألماني مع ويستهام في نصف النهائي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بين ترتيب الدوري الإسباني متأخرا بـ 12 نقطة عن ريال مدريد لكن الأخير لعب مباراة أكثر من النادي الكتالوني.

تحقيق برشلونة

في سياق متصل أكدت ماريا إلينا فورت نائبة رئيس القطاع المؤسسي في برشلونة أن النادي ”لم يبع مباشرة“ تذاكر دخول لأكثر من 25 ألف مشجع من آينتراخت فرانكفورت حضروا إلى ملعب كامب نو.

واعتذرت مديرة البارسا للشركاء الذين حضروا المباراة، وأكدت أن النادي يبحث ”أسباب الإخفاق“ لعدم تكرار ما حدث في المستقبل.

وفي اتباع للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أرسل برشلونة إلى النادي الألماني 5 آلاف تذكرة دخول تخص 5% من سعة ملعب كامب نو.

وإزاء احتشاد المشجعين الألمان في برشلونة، أوقف النادي الأربعاء الماضي بيع التذاكر في منافذ بيع كامب نو لتفادي شراء جمهور الخصم لها.

لكن ملعب البارسا امتلأ في النهاية بمشجعي آينتراخت فرانكفورت بما يقدر بين 25 و27 ألفا من إجمالي 79 ألفا و468 مشجعا حضروا المباراة، وفقا لتقديرات برشلونة.

وكشفت فورت أن التذاكر المتاحة بيعت عن بعد ”وحُظرت منذ الدقيقة الأولى“ عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وكذلك بطاقات الائتمان الألمانية، وهو ما يعد أمرا معتادا في المباريات الأوروبية لتفادي ما حدث أمام آينتراخت فرانكفورت.

ويحقق برشلونة في أسباب انتهاء هذه التذاكر في أيدي جماهير آينتراخت فرانكفورت.

وكشفت فورت أن أحد الافتراضات هو أن شركات إعادة البيع لتذاكر الدخول اشترت التذاكر ببطاقات ائتمان إسبانية وباعتها للمشجعين الألمان.

ويستبعد النادي أن الثغرة وقعت نتيجة الشركات التي عادة ما تبيع تذاكر الدخول للسائحين.

ولتفادي إمكانية تكرار هذا الوضع في المستقبل، لم تستبعد فورت إجبار النادي على طباعة أسماء الأشخاص على التذاكر، لكنها أوضحت أنه سيتم بحث جميع الخيارات التي حذرت أنها قد تكون ”صارمة“.