موندو ديبورتيفو: بيدري سيغيب عن برشلونة مدة تصل بين 6 إلى 8 أسابيع

كشفت تقارير صحفية إسبانية مدة غياب بيدري عن برشلونة بعد إصابته أمام آينتراخت فرانكفورت، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمس الخميس.

وشارك بيدري في التشكيلة الأساسية لبرشلونة ولعب الشوط الأول بالكامل، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين، حيث شكا من آلام عضلية وشارك مكانه فرينكي دي يونغ.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن إصابة بيدري خطيرة، وقد يغيب مدة تصل بين 6 إلى 8 أسابيع، وبالتالي نهاية موسمه مع برشلونة

وقال برشلونة اليوم الجمعة عبر ”تويتر“: ”أكدت الفحوص التي أجريت صباح اليوم إصابة بيدري بتمزق في عضلات الفخذ الأيسر الخلفية وستتحدد عودته بناء على مدة التعافي“.

وقال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بعد المباراة: ”إصابة بيدري تقلقني، دعونا نرى ما لديه، إنها أخبار سيئة“.

وشارك بيدري في أكثر من 22 مباراة في الموسم الحالي مع برشلونة سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا.

LATEST NEWS | Tests carried out this morning have confirmed that @Pedri has a rupture in his left biceps femoris. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/R399cpwU4N

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 15, 2022