رياضة

أس: ريال مدريد يتفق على ضم تشواميني مقابل 65 مليون يورو
تاريخ النشر: 15 أبريل 2022 10:17 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2022 10:40 GMT

أس: ريال مدريد يتفق على ضم تشواميني مقابل 65 مليون يورو

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة إن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع أوريلين تشواميني، لاعب وسط موناكو الفرنسي. وأفادت صحيفة "آس" بأن المفاوضات تسير بسلاسة

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة إن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع أوريلين تشواميني، لاعب وسط موناكو الفرنسي.

وأفادت صحيفة ”آس“ بأن المفاوضات تسير بسلاسة بين ريال مدريد وموناكو، وإن الطرفين اتفقا على إتمام الصفقة الصيف المقبل مقابل 65 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يسبق منافسيه باريس سان جيرمان، وتشيلسي على صفقة تشواميني.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن تشواميني البالغ من العمر 22 عاما، والذي خاض 8 مباريات دولية مع منتخب فرنسا، يميل أكثر لخوض تجربة خارج فرنسا.

ولعب تشواميني 44 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 3، وبالمجمل لعب تشواميني مع موناكو 89 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 6.

وقبل أيام نشر تشواميني، على حسابه في موقع ”إنستغرام“، صورة للحظات الأخيرة من مباراة ريال مدريد وتشيلسي تظهر تفوق الميرنغي 3-1، وأشار إلى حساب مواطنه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الذي سجّل هاتريك في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play