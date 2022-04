أس: ريال مدريد يتفق على ضم تشواميني مقابل 65 مليون يورو

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة إن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع أوريلين تشواميني، لاعب وسط موناكو الفرنسي.

وأفادت صحيفة ”آس“ بأن المفاوضات تسير بسلاسة بين ريال مدريد وموناكو، وإن الطرفين اتفقا على إتمام الصفقة الصيف المقبل مقابل 65 مليون يورو.

Tchouaméni wins it for France in the 92nd minute vs. Ivory Coast! pic.twitter.com/D6CzVlcF2a

— ESPN FC (@ESPNFC) March 25, 2022