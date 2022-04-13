أوليفر كان رئيس بايرن ميونخ التنفيذي عن إمكانية بيع ليفاندوفسكي: لسنا مجانين

وصف الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونخ الألماني أوليفر كان الحديث عن تخلي ناديه في ختام الموسم الحالي عن الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ“الكلام السخيف“، مؤكدًا أنه من الجنون مناقشة رحيل اللاعب البولندي.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الـ47 هذا الموسم الثلاثاء، خلال تعادل فريقه مع ضيفه فياريال الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب العملاق البافاري الخروج من المسابقة القارية بعد الخسارة ذهاباً بهدف.

لكن ليفاندوفسكي القادم من بروسيا دورتموند في 2014 والذي سيبلغ 34 عاماً في أغسطس، ينتهي عقده في 2023.

وفيما يأخذ بايرن وقته في تمديد عقود مع نجوم آخرين، تعزّزت تكهنات حول انتقال ”ليفا“ إلى برشلونة الإسباني.

برشلونة يعرض مبلغا "أقل بكثير" مما يطلبه بايرن ميونخ مقابل ليفاندوفسكي https://t.co/ClX4duqJ83 pic.twitter.com/cIrqaspYrB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 12, 2022

ويحرص برشلونة على التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وقد بدأ بالفعل المفاوضات المبدئية مع النادي البافاري، كما ذكرت قناة ”سكاي سبورتس“ الألمانية.

لكن كان عبر عن انزعاجه من تلك التكهنات بالقول: يبدو أنه توجد منافسة.. ”من القادر على رواية القصة الأكثر سخافة حول روبرت ليفاندوفسكي؟“.

وأصر كان على أن متصدر الدوري المحلي القريب من لقبه العاشر توالياً ”ليس مجنوناً ليناقش الآن انتقال لاعب يسجل لنا بين ثلاثين وأربعين هدفاً في كل موسم.

وأكد كان أن ليفاندوفسكي لن ينتقل في نهاية الموسم الجاري: بالطبع سنبقي ليفاندوفسكي معنا لموسم آخر.

وكان ليفاندوفسكي ردّ على تصريح مماثل لمدير النادي البوسني حسن صالحميدجيتش الشهر الماضي بالقول: أسمع هذا الأمر للمرة الأولى.

ويتردّد أن هداف الدوري يتقاضى 23 مليون يورو سنويا (25 مليون دولار). قال كان: يعرف ماذا يملك في بايرن، ونحن أيضا نعرف ماذا نملك، مضيفا ان مفاوضات التمديد ”مستمرة“.

ويشعر برشلونة أن ليفاندوفسكي يمكنه أن يضمن لهم 30 هدفًا على الأقل في كل موسم، لذلك يتطلعون لمنحه عقدًا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات تتراوح قيمته بين 30 مليون يورو و35 مليون يورو، مع زيادة سنوية تزيد على 10 ملايين يورو.