إيسكو يرد بغضب على مشجع اتهمه بتسريب تشكيلة ريال مدريد

أبدى الدولي الإسباني إيسكو، نجم ريال مدريد، غضبه من اتهام أحد المتابعين له بتسريب تشكيل ”الميرنغي“ لإحدى الإذاعات الإسبانية، قبل إعلانه بشكل رسمي من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة كارلو أنشيلوتي

وقام حساب ”Madrid Zone“ على موقع ”تويتر“، وهو أحد الحسابات المُهتم بتغطية أخبار ريال مدريد فقط، بالتغريد، قائلا: ”كما كان متوقعًا، أعلن ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية قبل ساعتين من انطلاق المباراة، لأن أنشيلوتي يعرف شخصًا في غرفة الملابس يقوم بتسريب التشكيل إلى محطة إذاعية معروفة“.

ليقوم أحد المُشجعين بالرد، وكتب ”إيسكو“، ويبدو أن اللاعب الإسباني الذي لم يتواجد في المباراة بسبب معاناته من ”نزلة برد“ شديدة وتم استبعاده من المباراة، شاهد التغريدة وأثارت استفزازه.

وقام إيسكو بدوره بالرد على المشجع، وكتب: “ ”ليس إيسكو، بما أنني لست في قائمة المباراة بالتالي لم أحضر للمحاضرة الفنية الخاصة بهذه المواجهة، انشر حقدك في مكان آخر.. شيء محزن“.

Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES😂 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) April 12, 2022

ويواجه ريال مدريد نظيره تشيلسي على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن لقاءات إياب ربع نهائي الأبطال، وإيسكو غير متواجد في التشكيل الأساسي وعلى مقاعد البدلاء، وتم استبعاده من قائمة المرينغي رغم استدعائه في الأمس.

وقالت صحيفة ”آس“، إن إيسكو عانى اليوم من ”نزلة برد“ قوية، لذا الإسباني تم استبعاده من قائمة المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن إيسكو لديه التهاب حاد في البلعوم، لذا فضل كارلو أنشيلوتي استبعاده من المباراة.

وأثير جدل كبير بشأن أنشيلوتي قبل مباراة تشيلسي الماضية تحديدا، لأنه قام بالإعلان عن التشكيلة قبل ساعتين ونصف الساعة من انطلاق اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الملكي بثلاثية مقابل هدف.

وأشارت بعض المصادر إلى أن السر وراء قيام أنشيلوتي بنشر تشكيلة ريال مدريد مبكراً يعود إلى وجود شخص يسرب التشكيلة للإعلام، ولذلك يفضّل المدرب الإيطالي الكشف عنها بشكل رسمي لكي لا يمنح أي وسيلة إعلامية السبق الصحفي.

بينما أكدت تقارير أخرى أن الأمر لا علاقة له بوجود جاسوس داخل ريال مدريد، بل يتعلق فقط بعدم اكتراث أنشيلوتي لعامل الوقت بهذا الخصوص، لاسيما أنه لا يتردد بالكشف عن خياراته في التشكيلة ببعض الأحيان خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد قبل يوم كامل من المباراة.