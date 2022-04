إيسكو يرد بغضب على مشجع اتهمه بتسريب تشكيلة ريال مدريد

أبدى الدولي الإسباني إيسكو، نجم ريال مدريد، غضبه من اتهام أحد المتابعين له بتسريب تشكيل ”الميرنغي“ لإحدى الإذاعات الإسبانية، قبل إعلانه بشكل رسمي من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة كارلو أنشيلوتي

وقام حساب ”Madrid Zone“ على موقع ”تويتر“، وهو أحد الحسابات المُهتم بتغطية أخبار ريال مدريد فقط، بالتغريد، قائلا: ”كما كان متوقعًا، أعلن ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية قبل ساعتين من انطلاق المباراة، لأن أنشيلوتي يعرف شخصًا في غرفة الملابس يقوم بتسريب التشكيل إلى محطة إذاعية معروفة“.

ليقوم أحد المُشجعين بالرد، وكتب ”إيسكو“، ويبدو أن اللاعب الإسباني الذي لم يتواجد في المباراة بسبب معاناته من ”نزلة برد“ شديدة وتم استبعاده من المباراة، شاهد التغريدة وأثارت استفزازه.

وقام إيسكو بدوره بالرد على المشجع، وكتب: “ ”ليس إيسكو، بما أنني لست في قائمة المباراة بالتالي لم أحضر للمحاضرة الفنية الخاصة بهذه المواجهة، انشر حقدك في مكان آخر.. شيء محزن“.

Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES😂

— ISCO ALARCON (@isco_alarcon) April 12, 2022