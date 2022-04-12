برشلونة يعرض مبلغا "أقل بكثير" مما يطلبه بايرن ميونخ مقابل ليفاندوفسكي

يحرص برشلونة على التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وقد بدأ بالفعل المفاوضات المبدئية مع النادي البافاري، كما ذكرت قناة ”سكاي سبورتس“ الألمانية.

وأوضحت المحطة الناطقة بالألمانية أن الفارق كبير بين ما يطلب بايرن ميونخ الحصول عليه مقابل الاستغناء عن خدمات هدافه الأول، وبين ما يعرضه النادي الكتالوني.

وكان ليفاندوفسكي البالغ عمره 33 عامًا لاعباً أساسياً في بايرن منذ انضمامه من بروسيا دورتموند في صيف 2014، وصار هدافا للفريق وأحرز 46 هدفًا وصنع أربع تمريرات حاسمة في 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ومع ذلك فإن بايرن في وضع محفوف بالمخاطر بعض الشيء، حيث ينتهي عقد اللاعب الدولي البولندي في عام 2023، مع استعداد المهاجم المخضرم للرحيل بتحقيق حلمه باللعب في الليغا، وتعزيز فرصه في الفوز بالكرة الذهبية.

ويضيف تقرير المحطة أن ليفاندوفسكي لم يتخذ قراره بعد، لكنه طلب من الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ أوليفر كان السماح له بالمغادرة في الصيف، لكن لا يريد النادي البافاري أن يرى مهاجمه الأبرز يرحل، وسيتعين التفاوض على المبلغ الذي يسمح له بالرحيل.

تقرير: ليفاندوفسكي يبلغ أوليفر كان بالرحيل إلى برشلونة https://t.co/7aEhdCeERB pic.twitter.com/x7x6Hh449S — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 11, 2022

ويشعر برشلونة أن ليفاندوفسكي يمكنه أن يضمن لهم 30 هدفًا على الأقل في كل موسم، لذلك يتطلعون لمنحه عقدًا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات تتراوح قيمته بين 30 مليون يورو و35 مليون يورو، مع زيادة سنوية تزيد على 10 ملايين يورو.

في المقابل، يرى بايرن ميونخ أنه يمكن أن يستغني عن خدمات مهاجمه البارز مقابل نحو 70 إلى 80 مليون يورو، أي أنه يوجد فارق أكثر من 30 مليونا عما طرحه برشلونة.

ولا شك تهتم الكثير من الأندية بالتعاقد مع ليفاندوفسكي، بينها ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، في حين أعلن النادي الكتالوني أن ليفاندوفسكي أحد الخيارات المطروحة للتعاقد معها بين خيارات أخرى، بينها إرلينغ هالاند مهاجم دورتموند، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

ويظل هالاند الخيار الأول لتعزيز صفوف النادي الكتالوني، لكن ليفاندوفسكي، الذي يلعب اليوم للحصول على مكان في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال، قد أبلغ بالفعل بايرن ميونخ أنه لا يريد أن يستمر حتى نهاية عقده.

وفي بولندا أكدوا أيضًا أن الحائز على الحذاء الذهبي 2021-22 برصيد 32 هدفًا في الدوري الألماني قد وافق بالفعل على الانضمام لبرشلونة.

وتفيد تقارير صحفية بولندية بأن قيمة انتقال ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة لن ترقى إلى المبلغ الذي من المتوقع أن يدفعه أي فريق للحصول على خدمات هالاند هذا الصيف.

وفي برشلونة، كرر كل من الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ماتيو أليماني، في الأسابيع الأخيرة، أن النادي لن ينفذ أي عملية تعرض اقتصاده للخطر.

وبناء على ذلك، سيكون التعاقد مع ليفاندوفسكي، المؤهل لكأس العالم قطر 2022 على عكس النرويجي، أقل تكلفة على الرغم من راتبه الكبير أيضًا.

وفي هذه الحالة، يمكن للعلاقات الجيدة بين وكيل المهاجم البولندي بيني زهافي ولابورتا أن تسهل نهاية إيجابية لمصالح برشلونة، إذا قرروا أخيرًا الرهان على ليفاندوفسكي باعتباره ”مهاجم“ المستقبل.