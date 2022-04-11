سيرجيو راموس يكشف موعد اعتزاله

لا يزال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق ومدافع باريس سان جيرمان الحالي يفكر في إطالة أمد مسيرته في الملاعب، مؤكدا أنه سيستمر ”ما بين أربع وخمس سنوات أخرى في البطولات الأوروبية الكبرى قبل أن يخوض تجارب أخرى“.

واعترف راموس، في مقابلة مع اللاعب السابق لودوفيك جولي بثها موقع ”أمازون برايم فرانس“، بأنه لا يزال أمامه عامان على نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، موضحا: ”سأحاول أن أمدد العقد لعام ثالث، وبعد ذلك سنرى. طالما أن جسدي قادر وذهني شديد التركيز“.

وعن ابتعاده عن المنتخب الإسباني قال راموس: ”ارتداء قميص وطنك شيء كبير للغاية. عليك أن تلعب بشكل جيد للغاية للدفاع عن فريقك الوطني. إنه شعور مشابه، لكن مختلف. إنها مشاعر فريدة، رغم أنه مع المنتخب الوطني يمكنك أن تطمح إلى أن تكون بطلا للعالم، وهي أشياء فريدة“.

ويشعر سيرجيو راموس بأنه لاعب ضمن فريق، قائلا: ”كرة القدم هي رياضة جماعية وكلها تدور حول الفوز. لا يهم، قبل أن أكون أفضل لاعب في العالم، أفضل لعب كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا لكنك بحاجة إلى عمل فريقك“.

وانتهى عقد راموس، الذي خاض 671 مباراة مع ريال وسجل 101 هدف تشمل التسجيل في نهائيين لدوري أبطال أوروبا، مع ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة، ولم يتوصل لاتفاق لتجديد التعاقد.

وكان راموس، الذي أتم 36 عاما في مارس الماضي، قد انضم للنادي الباريسي في يوليو/ تموز العام الماضي، في صفقة انتقال مجانية بعد مسيرة طويلة استمرت 16 عاما في صفوف ريال مدريد، لكنه شارك في خمس مباريات فقط في الدوري خلال الموسم الحالي.

وغاب راموس عن معظم فترات الموسم الماضي؛ بسبب الإصابات، وغاب عن تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا 2020، لكنه قال عند رحيله عن ريال إنه مصمم على إثبات أنه لا يزال في قمة العطاء.

وشارك المدافع المخضرم في 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، كانت آخرها في مارس/ آذار من العام الماضي 2021.

وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان ضمن عدة صفقات مثيرة ضمت ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق، والمدافع المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي، وجيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا وميلان السابق.