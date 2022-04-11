ريال مدريد ضد تشيلسي وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.. رفع حالة التأهب لاستقبال الجماهير الإنجليزية

أكد وفد حكومة مدريد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه يمكن تأمين مباراتين في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في مدريد خلال 48 ساعة فقط، حتى مع وجود الجماهير الإنجليزية المتعصبة بصحبة فريقيها تشيلسي ومانشستر سيتي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إنه بداية من اليوم الاثنين سيكون لقوات أمن العاصمة الإسبانية نقاط تمركز مختلفة، وذلك في إعادة لما حدث إبان تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير في استاد ”واندا متروبوليتانو“ في وجود الجماهير الإنجليزية التي تشتهر بتعصبها وخروجها عن النظام.

مطار أدولفو سواريز

وسيكون باراخاس أول نقطة يجب الانتباه إليها. هناك، يمكن لآخر مشجعي تشيلسي الذين وصلوا لحضور مواجهة ريال مدريد في سانتياغو برنابيو أن يلتقوا مع جماهير مانشستر سيتي التي ترغب في قضاء المزيد من الوقت في مدريد، حيث يستعد حامل لقب الدوري الإنجليزي لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الثمانية، يوم الأربعاء المقبل، بينما ستقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي، يوم الثلاثاء.

بلازا مايور والمناطق المحيطة بها

بلا شك بلازا مايور هو المكان الأكثر حساسية نظرا لأنه المنطقة التي يصل إليها دائمًا جماهير الفرق التي تأتي إلى مدريد لخوض مباريات في المسابقات الأوروبية.

وقبل شهر، تم غزو بلازا مايور في الصباح الباكر من قبل جماهير مانشستر يونايتد عندما واجه أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر، ومن المؤكد أنه سيكون هناك مشجعون لتشيلسي ومانشستر سيتي خلال نهار الثلاثاء وسيصبح وسط مدريد أكثر المناطق سخونة وازدحاما بالجماهير حيث سيتعين على قوات الأمن أن تولي هذه المناطق اهتمامًا خاصًا.

وفي المنطقة القريبة من سانتياغو برنابيو، تتجمع جماهير الفرق المنافسة لريال مدريد في طريقها إلى الاستاد وسيكون هناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين سيظهرون في شوارع أخرى من أجل دخول البرنابيو.

محيط ”سانتياغو برنابيو“ ومتجره

ملعب ريال مدريد سيحظى باهتمام كبير من جماهير مانشستر سيتي على الرغم من حقيقة أن مباراة فريقهم تُلعب في واندا متروبوليتانو، لكن وفد حكومة العاصمة الإسبانية يثق في أن جماهير سيتي ستحضر إلى سانتياغو برنابيو، صباح الأربعاء، أي قبل مباراة فريقها أمام أتلتيكو مدريد.

ولا شك أنه يجب تعزيز شبكة مترو الأنفاق بقوات الأمن نظرا لأنه منطقة حساسة وستضم العديد من جماهير الفريقين الإنجليزيين وكذلك جماهير ريال وأتلتيكو مدريد.