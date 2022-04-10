ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصعق ليفانتي ويستعيد المركز الثاني

خطف برشلونة فوزًا دراميًا بنتيجة 3/2 على ليفانتي، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة 3 ضربات جزاء، جميعها لليفانتي، علمًا بأن الشوط الأول انتهى على نتيجة التعادل السلبي، على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

الإعلامي جوردي خوتا يُبدي استياءه من احتساب "٣" ضربات جزاء لصالح #ليفانتي في مواجهة #برشلونة بالليغا. 🗣 خلال أسبوع واحد "٣" ضربات جزاء لريال مدريد و "٣" ضربات جزاء ضد برشلونة. pic.twitter.com/H3s6XgADP0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

واحتسب الحكم ضربة جزاء لليفانتي بعد تدخل من داني ألفيس داخل منطقة الجزاء، سجل منها خوسي لويس موراليس هدف التقدم للمضيف في الدقيقة 52.

واحتسب الحكم ضربة جزاء ثانية لليفانتي، لكن الحارس الألماني ”مارك آندري تير شتيغن“ تصدى لتسديدة ”روجر مارتي“ في الدقيقة 56.

الفرنسي عثمان ديمبلي مع #برشلونة هو أكثر من صنع أهداف بالليغا هذا الموسم "١١" هدف خلال "١٤" مباراة #برشلونه_ليفانتي pic.twitter.com/Aa9b9bosXn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

وسجل المهاجم الغابوبي ”بيير إيميريك أوباميانغ“ هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 59 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من عثمان ديمبلي.

وتقدم بيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) لبرشلونة في الدقيقة 63 بتسديدة رائعة على يمين حارس ليفانتي.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء جديدة لليفانتي، سجل منها ”غونزالو ميليرو“ هدف التعادل في الدقيقة 83.

الغابوني أوباميانغ يُسجل هدفه العاشر مع #برشلونة في كل البطولات خلال "١٤" مباراة #برشلونه_ليفانتي pic.twitter.com/fVA8ekS5v2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

غير أن البديل الهولندي ”لوك دي يونغ“ سجل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 9+3.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 60 نقطة من 30 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بـ 12 نقطة عن ريال مدريد، علمًا بأن البلوغرانا لعب مباراة أقل.

ويأتي إشبيلية في المركز الثالث، وحصد 60 نقطة أيضًا من 31 مباراة، بينما جمدت الخسارة رصيد ليفانتي عند 22 نقطة من 31 مباراة في المركز الأخير.