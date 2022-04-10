رياضة

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصعق ليفانتي ويستعيد المركز الثاني
تاريخ النشر: 10 أبريل 2022 20:53 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2022 21:11 GMT

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصعق ليفانتي ويستعيد المركز الثاني

خطف برشلونة فوزًا دراميًا بنتيجة 3/2 على ليفانتي، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني. وشهدت المباراة 3 ضربات جزاء، جميعها لليفانتي،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

خطف برشلونة فوزًا دراميًا بنتيجة 3/2 على ليفانتي، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة 3 ضربات جزاء، جميعها لليفانتي، علمًا بأن الشوط الأول انتهى على نتيجة التعادل السلبي، على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لليفانتي بعد تدخل من داني ألفيس داخل منطقة الجزاء، سجل منها خوسي لويس موراليس هدف التقدم للمضيف في الدقيقة 52.

واحتسب الحكم ضربة جزاء ثانية لليفانتي، لكن الحارس الألماني ”مارك آندري تير شتيغن“ تصدى لتسديدة ”روجر مارتي“ في الدقيقة 56.

وسجل المهاجم الغابوبي ”بيير إيميريك أوباميانغ“ هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 59 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من عثمان ديمبلي.

وتقدم بيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) لبرشلونة في الدقيقة 63 بتسديدة رائعة على يمين حارس ليفانتي.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء جديدة لليفانتي، سجل منها ”غونزالو ميليرو“ هدف التعادل في الدقيقة 83.

غير أن البديل الهولندي ”لوك دي يونغ“ سجل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 9+3.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 60 نقطة من 30 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بـ 12 نقطة عن ريال مدريد، علمًا بأن البلوغرانا لعب مباراة أقل.

ويأتي إشبيلية في المركز الثالث، وحصد 60 نقطة أيضًا من 31 مباراة، بينما جمدت الخسارة رصيد ليفانتي عند 22 نقطة من 31 مباراة في المركز الأخير.

2022-04-lll

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