ميرور: ريال مدريد يعيد اهتمامه بالتعاقد مع هالاند

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد عاد لتكثيف اهتمامه بالتعاقد مع إرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، بعد تعرضه لانتكاسة في محاولته للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ووضع العملاق الإسباني مبابي كهدف أساس في فترة الانتقالات الصيفية، لكن من المتوقع أن يمدد مهاجم باريس سان جيرمان عقده في العاصمة الفرنسية.

نتيجة لذلك، حوّل ريال مدريد انتباهه إلى هالاند الذي يسعى مانشستر سيتي متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد معه.

لكن وفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، يخطط ريال مدريد للانتقال إلى هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية بالنظر إلى الوضع الحالي لمبابي في باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع العملاق الفرنسي هذا الصيف، لكن من المتوقع أن يوقع عقدا جديدا مع متصدر الدوري الفرنسي على الرغم من أنه كان يسعى سابقًا للمغادرة، ولم يتضح موقفه الرسمي بعد، رغم رغبته بالانتقال إلى ”سانتياغو برنابيو“.

ويتردد أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع 125 مليون جنيه إسترليني (150 مليون يورو) لمبابي على مدار موسمين لإبقائه في النادي، ولذلك، قرر ريال مدريد إعادة تركيزه على التعاقد مع هالاند قبل فترة الانتقالات الصيفية.

ماركا: الإصابات ومطالب رايولا تبعد هالاند عن ريال مدريد https://t.co/Kfuw4FjRVM pic.twitter.com/mkzVZ8AXuT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2022

وكان العملاق الإسباني معجبًا بهالاند منذ فترة طويلة، إذ تابع المهاجم النرويجي لبضع سنوات، ومع ذلك سيتعين على النادي الملكي تفعيل الشرط الجزئي الخاص بالدولي النرويجي البالغ 63 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

وسيتعين عليهم أيضًا مواجهة مانشستر سيتي في هذا الصراع، إذ يسعى المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا إلى ملء الفراغ الذي تركه المهاجم الأرجنتني سيرجيو أغويرو بانتقاله إلى برشلونة ثم اعتزاله.

ومن المتوقع أن يجعل مانشستر سيتي هالاند اللاعب الأعلى أجرًا في إنجلترا، إذ قد يتفوق راتبه على ما يتقاضاه البلجيكي كيفين دي بروين في سيتي أي أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

ولا شك أن مانشستر سيتي وريال مدريد هما خياران جيدان لهالاند، إذ يتنافسان بانتظام على الألقاب المحلية والمراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، قد يكون لمانشستر سيتي اليد العليا، إذ يقال إن هالاند يسعى بشدة لمواصلة تطويره ويشعر أن مستواه سينتقل إلى مستويات جديدة تحت قيادة غوارديولا.