مبابي يثير الجدل مجددا بشأن مستقبله بتصريحه عن ميسي ونيمار

ما زال النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يثير الجدل بشأن مستقبله بين التجديد لفريقه والرحيل الصيف المقبل مجانا بعد نهاية عقده، بتصريحات أطلقها بعد نهاية مباراة فريقه أمام كليرمون فوت، مساء أمس السبت.

وتألق مبابي خلال اللقاء وظهر متفاهما مع الثنائي البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث سجل 3 أهداف والبرازيلي 3 أهداف، فيما قدم الأرجنتيني 3 تمريرات حاسمة خلال الفوز 6-1.

وأجاب كيليان مبابي عن سؤال لقناة ”كانال بلس“ بشأن التفاهم الواضح بينه وبين البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاءات الأخيرة، قائلا ”من المؤسف أن التفاهم مع ميسي ونيمار بدأ يظهر بهذا الشكل في وقت متأخر، ولكن كان هناك مجموعة من الظروف غير المساعدة، ولكن نحن نشعر بأننا نملك الجودة، ونحاول مساعدة الفريق قدر المستطاع مثلما حدث أمس“، وهو ما اعتبرته الصحافة الفرنسية والإسبانية مؤشرا على عدم استمراره برفقة باريس سان جيرمان.

وتحدث مرة أخرى عن الثنائي والتفاهم معهما وتأثيرهما على قرار مستقبله، وأوضح: ”لقد أحببت التفاهم معهما لكنهما هنا منذ يوليو الماضي وأنا سعيد باللعب معهما“.

“Staying at PSG because of Messi & Neymar? They've been here since July, I've had time, I've seen them several times (laughs).”

