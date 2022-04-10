مبابي يثير الجدل مجددا بشأن مستقبله بتصريحه عن ميسي ونيمار

ما زال النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يثير الجدل بشأن مستقبله بين التجديد لفريقه والرحيل الصيف المقبل مجانا بعد نهاية عقده، بتصريحات أطلقها بعد نهاية مباراة فريقه أمام كليرمون فوت، مساء أمس السبت.

وتألق مبابي خلال اللقاء وظهر متفاهما مع الثنائي البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث سجل 3 أهداف والبرازيلي 3 أهداف، فيما قدم الأرجنتيني 3 تمريرات حاسمة خلال الفوز 6-1.

وأجاب كيليان مبابي عن سؤال لقناة ”كانال بلس“ بشأن التفاهم الواضح بينه وبين البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاءات الأخيرة، قائلا ”من المؤسف أن التفاهم مع ميسي ونيمار بدأ يظهر بهذا الشكل في وقت متأخر، ولكن كان هناك مجموعة من الظروف غير المساعدة، ولكن نحن نشعر بأننا نملك الجودة، ونحاول مساعدة الفريق قدر المستطاع مثلما حدث أمس“، وهو ما اعتبرته الصحافة الفرنسية والإسبانية مؤشرا على عدم استمراره برفقة باريس سان جيرمان.

وتحدث مرة أخرى عن الثنائي والتفاهم معهما وتأثيرهما على قرار مستقبله، وأوضح: ”لقد أحببت التفاهم معهما لكنهما هنا منذ يوليو الماضي وأنا سعيد باللعب معهما“.

🚨🎙 Kylian Mbappé:

“Staying at PSG because of Messi & Neymar? They've been here since July, I've had time, I've seen them several times (laughs).” 👀 pic.twitter.com/faHGroCp9H — KMbappeTeam. (@KMbappeTeam) April 9, 2022

وكان النجم الفرنسي أثار الجدل بعد لقاء باريس سان جيرمان ولوريان الماضي حول مستقبله، حين قال ”أنا لم أحدد خياري بعد، والجميع يعرف ذلك، ما زلت أفكر في ذلك، لأن هناك عناصر جديدة وتحديات مستمرة، أريد اتخاذ القرار الصحيح، أعلم أن الأمر يستغرق بعض الوقت بالنسبة للناس“.

وأضاف النجم الفرنسي ”لو كنت اتخذت قراري لكنت قلت ذلك، لست مضطرا للرد على أي شخص، لو كنت اتخذت القرار لكنت تحملت المسؤولية، بالمناسبة الأشياء الجيدة والسيئة كنت دائمًا أتحملها، لا داعي للاختباء أنا لم أقتل أحدًا، أريد فقط أن أتخذ أفضل قرار ممكن، إنه مستقبلي؟ لقد قدمت بالفعل الكثير من المعلومات، أما إذا كان البقاء في باريس سان جيرمان ممكنًا؟ فالجواب نعم، بالطبع“.

وحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية فكيليان مبابي يثير الجدل بتصريحاته فمرة يفتح الباب لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان وفي اليوم التالي يفتح الباب لرحيله الصيف المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي يتعرض لضغوطات كبيرة من قطر وفرنسا لتجديد عقده وقدِّمت له عروض مالية مغرية وعقد قصير الأمد في محاولة لإبقائه لما بعد كأس العالم قطر 2022 على الأقل.

ورفع مبابي، الذي أحرز هدفين وصنع مثلهما الأسبوع الماضي أمام لوريان، رصيده إلى 20 هدفا وأصبح رصيد باريس سان جيرمان 71 نقطة من 31 مباراة متقدما بفارق 15 نقطة عن ستاد رين ثاني الترتيب.

وبقي كليرمو، الذي قلص الفارق عبر جودل دوسو، في المركز الـ17 وله 28 نقطة بعدما تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي.