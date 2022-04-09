ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط خيتافي ويواصل الابتعاد بالصدارة

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب نظيره خيتافي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ31 للدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد كاسيميرو، ولوكاس فاسكيز في الدقيقتين 39 و68.

وخلال المباراة، أشهر الحكم البطاقة الصفراء للبرازيلي كاسيميرو لاعب النادي الملكي، في الدقيقة 44.

وبالتالي يغيب كاسيميرو عن مباراة ريال مدريد وإشبيلية؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ريال مدريد سيواجه إشبيلية يوم الأحد 17 أبريل الجاري، في إطار مباريات الليغا.

وقبل تلك المباراة سيواجه ريال مدريد نظيره تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وبهذه النتيجة، واصل ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، في حين توقف رصيد خيتافي عند النقطة 32 في المركز الـ15.

أتلتيكو مدريد يبتعد عن المنافسة

وفي مباراة أخرى، منيت آمال أتلتيكو مدريد حامل اللقب في المنافسة لضربة بالخسارة 1-صفر أمام ريال مايوركا المتعثر، لتنتهي سلسلة من ستة انتصارات للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 57 نقطة، وهو نفس رصيد برشلونة ثالث الترتيب، الذي يملك مباراتين مؤجلتين، ويتأخر بثلاث نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

وأراح دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو عدة لاعبين أساسيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ولم يظهر الفريق بمستواه وخسر أمام مايوركا القابع فوق منطقة الهبوط والذي كان خسر سبع مرات متتالية قبل هذه المواجهة.

وجاء هدف مايوركا في الدقيقة 71 عن طريق فيدات موريكي مهاجم كوسوفو عن طريق ركلة جزاء بعد خطأ رينيلدو ماندافا مدافع أتلتيكو ضد بابلو مافيو.

وظهر حامل اللقب بشكل متواضع وسدد كرة واحدة فقط على المرمى.

وبدأ مايوركا، الذي يصارع للهروب من الهبوط، المباراة بشكل دفاعي، لكن أتلتيكو عانى في صناعة الفرص في الشوط الأول، وتقدم صاحب الأرض إلى الهجوم بعد الاستراحة.

وجاءت أول فرصة في المباراة من أول هجمة لمايوركا في الشوط الثاني، حيث أطلق برايان أوليفان تسديدة قوية أنقذها يان أوبلاك حارس أتلتيكو.

وصنع مايوركا فرصة أخرى وحاول موريكي بضربة رأس بعد ركلة حرة، لكن الحارس أوبلاك كان حاضرا في المكان السليم.

وتعرض مافيو لخطأ داخل منطقة الجزاء، وسدد موريكي ركلة الجزاء بقوة في الزاوية العليا للحارس أوبلاك.

وقال أوبلاك لمحطة ”موفيستار بلاس“ التلفزيونية: ”نحتاج إلى التحسن بشكل أكبر، ونحتاج إلى اللعب بشكل أفضل“.

وأضاف: ”نعم كنا نشعر بالإرهاق بعد مباراة الثلاثاء أمام مانشستر سيتي، حيث لم نقدم مباراة جيدة. كانت نتيجة محبطة لكن لا أعذار“.

وتابع: ”يصارع المنافس من أجل البقاء، ودخل المباراة بغرض واضح. كان يجب أن نتوقع ذلك، وأن نظهر بمستوانا“.

وقبل سبع جولات على النهاية وخوض مباريات صعبة، منها قمة العاصمة أمام ريال مدريد، واللعب أيضا أمام اشبيلية وريال سوسيداد، سيحتاج أتلتيكو إلى إدراك اقتراب ريال بيتيس صاحب المركز الخامس منه، حيث بات على بُعد نقطة واحدة في صراع التأهل إلى دوري الأبطال.