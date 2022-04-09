ماركا: صفقة انتقال مبابي لريال مدريد تقترب من نهايتها

اقترب مستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (23 عامًا) من الحسم، لكن المفاوضات لا تزال تتطلب مزيدًا من الصبر، رغم أن النتائج الأكثر منطقية تشير إلى تعاقد ريال مدريد مع بطل العالم 2018 رغم اختلاف روايات الطرفين بشأن الوضع الحالي.

وفي النادي الملكي هناك إجماع على أن مبابي سيلعب مع ريال مدريد ابتداءً من هذا الصيف. ومع ذلك، هناك بعض الأصوات التي تعلن أن الصفقة لم يتم حسمها تمامًا وأن العمل لا يزال يتعين القيام به في جوانب مختلفة إحداها اقتصادي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية نقلا عن مسؤولين في ريال مدريد إن ما يتردد عن بقاء مبابي في باريس سان جيرمان غير صحيح، معترفين بأن ريال مدريد ”يملك كافة الاحتمالات“ بينما في غرفة ملابس باريس سان جيرمان ما زالوا ينتظرون دون تجاهل فكرة تجديد عقد المهاجم الفرنسي.

استراحة لمدة 10 أيام

منذ مواجهة الفريقين في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، جرت عدة لقاءات بين ريال مدريد وعائلة مبابي. توقفت المحادثات لمدة أسبوعين تقريبًا بسبب الالتزامات المهنية والشخصية المختلفة، وبمجرد اجتياز ذلك ستستأنف المفاوضات.

كيليان مبابي أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يُسجل في "3" مباريات متتالية أمام ريال مدريد وتاسع لاعب في تاريخ الشامبيونزليغ#ريال_مدريد_باريس #RealPSG #RealMadrid #UCL #ريال_مدريد#باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/xtK3sQ4CE0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 9, 2022

التفاهم على الصعيد الرياضي شبه تام، لن يكون التعاقد مع إيرلينغ هالاند مشكلة على العكس من ذلك. لكن اللاعب الذي أعطى الأولوية للمشروع الرياضي أبدى قلقه بشأن التجديد الضروري لتشكيلة ريال مدريد في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

وعلى أية حال، فإن مصادر مطلعة على الصفقة تدرك أن المفاوضات تسير بشكل جيد وتتقدم وستكون الكلمة الأخيرة لمبابي ، الذي كان يحلم دائمًا باللعب لريال مدريد.

وتتعامل المحامية المرموقة ديلفين فيرهيدين مع مكانته فقط، وقد أشادت كثيرًا باهتمام المهاجم بالأطفال ومعركته ضد القمار أو ما يسمى بالأطعمة السريعة، بينما ينصحه والده ووالدته ، ولكن دائمًا من فرضية أنه صاحب القرار.

هدف كيليان مبابي الرائع في تدريبات منتخب فرنسا 🤩 pic.twitter.com/b7G45HLYB1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وقالت الصحيفة الإسبانية إن أنباء تجديد مبابي مع باريس سان جيرمان سربها النادي الفرنسي نفسه، حيث عرضوا عليه تمديد عقده لمدة عامين مع إمكانية المغادرة بعد كأس العالم إذا رغب في ذلك ، حتى أنه تم منحه فرصة تحديد المبلغ الذي يريده.

ومع ذلك، فلا شك لدى مبابي أن الأمر ليس له أي علاقة بالمال ولا الإقناع، على الرغم من أن قيادات عليا في فرنسا وقطر قد تحالفت لإقناعه بتوقيع عقد جديد مع النادي الباريسي لكنه رفض رغم كل هذه الضغوط.