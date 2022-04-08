برشلونة يكشف طبيعة إصابة بيكيه

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، والذي تم استبداله في مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام إينتراخت فرانكفورت أنه يعاني من التهاب أوتار الفخذ الأيمن.

وأكد النادي الكتالوني في بيان إصابة اللاعب، ولكنه لم يكشف عن فترة غيابه، وأبرز أن تطور تعافيه سيحدد إمكانية تواجده في المباريات المقبلة.

الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيكيه بالتهاب في أوتار عضلة الفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/OOuTMKkwxS — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 8, 2022

ويعاني بيكيه من آلام في الفخذ الأيسر منذ شهور، بحسب ما اعترف به مدرب برشلونة تشافي هرناندز في عدة مرات.

ويعد بيكيه (35 عامًا) مع سيرجي بوسكيتس وجوردي ألبا من الركائز الأساسية في تشكيلة مدرب الفريق الكتالوني.

وقال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة عن قائد فريقه: ”بيكيه كان يعاني من انزعاجات منذ فترة، واليوم تفاقم الأمر، وأتمنى ألا يغيب لفترة طويلة، لكن عثمان ديمبلي بخير، وليس هناك أي مشكلة، وسأتحدث مع الطبيب أن كان هناك شيء خطير“.

وفرض فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني التعادل الإيجابي 1-1، أمام ضيفه برشلونة الإسباني، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان، يوم الخميس المقبل، على ملعب ”كامب نو“ لخوض مواجهة الإياب التي سيتحدد بعدها المتأهل لنصف نهائي المسابقة.