حسم مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد نهاية الموسم

يقوم نادي ريال مدريد بتقييم في نهاية الموسم ليقرر ما إذا كان كارلو أنشيلوتي سيستمر كمدير فني للفريق الأول العام المقبل، وفقاً لما أكده المدرب الإيطالي الذي أعرب عن أمله في الفوز بألقاب كبيرة للاستمرار في منصبه.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة خيتافي في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أشار أنشيلوتي إلى أن النادي سيقوم بعملية تقييم في نهاية الموسم لاتخاذ قرار بشأن مستقبله مع النادي.

وقال: ”أنا لا أمنح نفسي درجة، أحاول أن أقوم بعملي بأفضل صورة ممكنة. النادي يمنحني الحافز للعمل بجد.. يجب أن أنتظر حتى نهاية الموسم لنرى ما إذا حالفنا الحظ والجودة للفوز بألقاب“.

أنشيلوتي يواصل حربه على "جاسوس" غرفة ملابس ريال مدريد https://t.co/esO59Kujqs pic.twitter.com/b2Z7tsIQvb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 7, 2022

وأكد المدرب الإيطالي أنه يتفهم تماماً منصبه كمدرب لفريق مثل ريال مدريد، مشيراً إلى أنه يتحمل النقد ويعلم أنه في حالة الفوز لا يتذكر الكثيرون المدرب.

وعن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي تعافى منه في الوقت المناسب ليقود الريال أمام تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة انتهت بفوز الملكي (3-1)، أكد أنشيلوتي: ”أنا شخص محظوظ في الحياة، لحسن الحظ، أصبت بالفيروس في الفترة الجيدة، لقد عزلت نفسي في غرفة في المنزل ولم أسمع أي شيء“.

وأضاف: ”اعتدت على ذلك، فالمدرب يبرز فقط عندما يخسر الفريق“، في إشارة إلى الانتقادات التي طالته عقب سقوط الفريق برباعية نظيفة أمام برشلونة في ”كلاسيكو“ الليغا.