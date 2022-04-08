في محاولة لإبقائه.. مبابي قد يرتدي شارة قيادة باريس سان جيرمان أمام كليرمو

قد يرتدي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع النادي في نهاية الموسم، شارة القيادة عندما يتوجه الفريق لملاقاة كليرمو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت.

وتألق المهاجم الفرنسي، الذي استمر مع باريس سان جيرمان هذا الموسم رغم العروض العديدة التي قدمها ريال مدريد، في الفترة الأخيرة مع ناديه والمنتخب الوطني.

ويحتل اللاعب البالغ عمره 23 عاما المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 17 هدفا هذا الموسم متأخرا بفارق هدف واحد عن وسام بن يدر لاعب موناكو، لكنه قدم أيضا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (13).

وقال المدرب ماوريسيو بوكيتينو في مؤتمر صحفي: ”إنه مثال واضح على التطور. قبل 15 شهرا لم يكن مستواه عند حسن ظن الجميع لكن بفضل العمل الجاد والتفاني والإخلاص والثقة في النفس تغيرت الأمور“.

وأضاف: ”منحناه الفرصة والمساعدة للتطور والنمو“.

صفقة مبابي في 24 ساعة.. 3 رؤوساء دول يتدخلون وحرب إعلامية ضخمة https://t.co/taoqfYZu4P pic.twitter.com/qaCr99pWjz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2022

وأحرز مبابي هدفين في خسارة باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين أمام ريال مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكن ذلك لم يكن كافيا حيث تلقى الفريق ثلاثة أهداف في غضون 16 دقيقة على ملعب سانتياجو برنابيو ليودع البطولة مجددا بشكل مخيب.

ولا يزال بوكيتينو يعتقد أن باريس سان جيرمان كان الطرف الأفضل قائلا إنه ”كان الفريق الأفضل في معظم فترات مباراتي دور الستة عشر“ لكن الاهتمام تحول نحو إنهاء الموسم بحصد لقب الدوري الفرنسي مرة أخرى والتفكير في مستقبل مبابي.

وفي ظل غياب ماركينيوس، الذي يعاني من مشاكل في العضلات، ربما يقود مبابي الفريق حيث يسعى النادي المدعوم من جهات قطرية لتمديد تعاقده.

وردا على سؤال عما يمكن أن يقدمه النادي لمبابي للبقاء، قال بوكيتينو ”عندما يكون هنا يمكنك أن تسأله وسيقدم إجابة أفضل.

”نريد الأفضل للنادي والأفضل لكيليان ونعتقد أن الأفضل لجميع الأطراف هو استمراره معنا. هناك مفاوضات يجب أن تخدم جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق“.

لكن في يوم السبت، قد يرتدي مبابي شارة القيادة.