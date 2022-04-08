إعلامي إسباني: إيرلينغ هالاند اتصل ببرشلونة مباشرة بعد الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو

ذكر الصحفي الإسباني ميغيل بلازكيز أن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند اتصل ببرشلونة بشكل مباشر بعد الفوز في الكلاسيكو 4-0 على ريال مدريد بقلب سانتياغو برنابيو، وأكد الصحفي أن النرويجي معجب بمشروع المدرب تشافي هيرنانديز.

وكان تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء سابق جمع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ليشرح له مشروع الفريق ويقنعه بالموافقة على الانتقال لبرشلونة.

ويتنافس برشلونة مع مانشستر سيتي وريال مدريد على ضم المهاجم النرويجي، وحسب تقارير إعلامية فإن عروض الفريق الملكي والفريق الإنجليزي المالية متقدمة بشكل كبير على عرض برشلونة الذي يتشبث بقيادة إيرلينغ هالاند للمشروع وفرصة المنافسة على الألقاب الفردية.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قد أكدت بعد الكلاسيكو والفوز الكبير لبرشلونة على ريال مدريد 4-0 أن محيط النجم إيرلينغ هالاند أبدى إعجابه بالمستوى الذي قدمه أبناء المدرب تشافي هيرنانديز في اللقاء.

ويملك هالاند شرطا جزائيا في عقده يسمح له بالرحيل عن بروسيا دورتموند الصيف القادم مقابل 75 مليون يورو، كما أن عمولة وكيل أعماله الشهير مينو رايولا ووالده مرتفعة وقد تتجاوز 40 مليون يورو ويطلب راتبا كبيرا وهو ما قد يعقد مسعى برشلونة لضمه.

ومن المحتمل أن يعلن المهاجم النرويجي قراره النهائي في نهاية الشهر الحالي، حيث طالبه فريقه بروسيا دورتموند بحسم مستقبله ليتمكن الفريق من البحث عن بديل في سوق الانتقالات القادم.

ويضع ريال مدريد المهاجم النرويجي ضمن خططه بالإضافة للنجم الفرنسي كيليان مبابي ويملك الإمكانيات المالية الضرورية لتحقيق الصفقة، لكن بدوره يعتمد على علاقته الجيدة مع بروسيا دورتموند والتقارير التي تحدثت عن رغبة اللاعب في الانضمام للفريق.

بينما يبقى مانشستر سيتي الطرف الثالث المعني بالتعاقد مع هالاند، وذكرت تقارير أنه رفض عروضا مالية مهمة، كما أن شكوكا حول إمكانية اندماجه في خطة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وقال الألماني ديتار هامان اللاعب السابق لمانشستر سيتي ما بين 2006 و2009 إن بيب غوارديولا يعتبر عائقا أمام انضمام هالاند للفريق، وقال في تصريحات لموقع ”TribalFootball“: ”غوارديولا لديه مهاجم حاليا صريح هو غابرييل جيسوس وهو لا يلعب حقا هنا، يبدو غوارديولا مترددا في اللعب بقلب هجوم، لذلك لا أرى هالاند يذهب لمانشستر سيتي بسبب خطة المدرب“.