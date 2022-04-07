أنشيلوتي يواصل حربه على "جاسوس" غرفة ملابس ريال مدريد

كشفت صحيفة ”ديفينسا سنترال“ الإسبانية عن أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أعلن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي أمام تشيلسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا قبل ساعتين ونصف الساعة من انطلاق المباراة حتى لا يتم تسريبها من داخل غرفة الملابس لإحدى الإذاعات المحلية الشهيرة.

وفضل المدير الفني لريال مدريد إعلان التشكيلة مبكرا حتى يفسد السبق الصحفي للإذاعة التي يسرب لها التشكيلة شخص في غرفة خلع الملابس لم يحدده، فيما لم يعلن تشيلسي تشكيلته حتى الساعة 19:50، أي قبل المباراة بنحو 70 دقيقة.

ويواصل المدرب الإيطالي شن حربه الخاصة على ”جاسوس“ غرفة خلع الملابس والذي يقوم بتسريب التشكيلة الأساسية للفريق إلى محطة إذاعية معروفة قبل دقائق من إعلانها.

ولا شك أن هذا لا يضر النادي فقط لكنه يمنح المنافسين مزيدًا من الوقت لإجراء تغييرات في اللحظات التي تسبق المباراة.

فالفيردي كاد يطرح مدربه أنشيلوتي أرضا (فيديو) https://t.co/EpE6Dn5jwL pic.twitter.com/SU9XBZ6taN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 7, 2022

وأضافت الصحيفة أنه في الساعة 18:31، بأمر من مدرب ريال مدريد، تم الإعلان عن التشكيلة الأساسية في ستامفورد بريدج وكانت المفاجأة مشاركة فيدي فالفيردي الذي كان ضروريًا أخيرًا للفريق لاقتحام لندن.

ولم يكن من المفيد للمدير الفني الألماني توماس توخيل الكشف عن تشكيلة تشيلسي لاحقًا في تمام الساعة 19:50، لأن ريال مدريد أعطى حامل اللقب درسا في فنون كرة القدم في ليلة سحرية للفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ”هاترك“ مذهلا آخر قد تصل قيمته إلى نصف تذكرة العبور إلى قبل النهائي.

وهز بنزيما شباك تشيلسي بضربتي رأس رائعتين في الدقيقتين 21 و24 قبل أن يستغل خطأ الحارس السنغالي إدوار مندي ليكمل الثلاثية في بداية الشوط الثاني ويقود ريال مدريد للفوز 3-1 في الذهاب.

ولا تزال هناك مباراة الإياب، حيث قال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن المواجهة قد تم حسمها، لكن ذلك قد يكون جزءًا من استراتيجية حيث يتبقى 90 دقيقة أخرى في مدريد.

ولا شك أن دوري أبطال أوروبا لا يمكن التنبؤ به، لكن ريال مدريد يدرك جيدا كيفية التعامل مع هذه البطولة التي توج بها 13 مرة في رقم قياسي تاريخي.

وقد أظهر النادي الملكي ذلك أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر قبل أن يتغلب على تشيلسي في لندن وحان الوقت الآن لمواصلة العمل من أجل الحصول على تذكرة السفر إلى باريس وخوض المباراة النهائية.