سبورت: برشلونة ينتظر قرار ليفاندوفسكي بعد اجتماعين إيجابيين مع وكيل أعماله

يضع نادي برشلونة عدة سيناريوهات لسوق الانتقالات الصيفي المقبل، حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع نجوم كبار لإعادة الفريق للتنافس بقوة محليا وقاريا وسط عقبات الأزمة الاقتصادية للفريق وسقف الرواتب المرتفع.

وذكرت صحيفة ”سبورت“، أن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي يبقى الهدف الممكن والأقرب للتحقيق في برشلونة، وأن الإدارة تنتظر قراره النهائي بشأن عرض التجديد الذي قدمه بايرن ميونخ في محاولة أخيرة للإبقاء عليه.

وعقد برشلونة اجتماعين مع بيني زهافي، وكيل أعمال النجم البولندي، وكانت نتائجهما إيجابية وكانت الاتصالات مستمرة بين الطرفين بسبب العلاقة الجيدة بين الوكيل وخوان لابورتا، رئيس النادي، لكن ظهور العرض الأخير لبايرن ميونخ للتجديد يمكن أن يغير قواعد اللعبة.

وبحسب الصحيفة، فالشيء الإيجابي لدى برشلونة أن ليفاندوفسكي منفتح على إمكانية اللعب لبرشلونة لكونه يرغب في اكتشاف دوري جديد ويعتقد أن مسيرته في الدوري الألماني انتهت.

وعرض بيني زهافي، اللاعب على برشلونة وعلى باريس سان جيرمان الفرنسي أيضا، لكن النادي الفرنسي لم يرد ولم يتحرك في الملف، كما أن طريق انتقاله لريال مدريد معقد بسبب رغبة النادي الملكي في ضم كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، نجمي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.

وتعتقد إدارة برشلونة أن رفض ليفاندوفسكي عرض التجديد المعروض من بايرن ميونخ يدفع الفريق الألماني لبيعه الصيف المقبل، وأن العملية قد تكلف الفريق الإسباني حوالي 100 مليون يورو تشمل أيضا راتبه وهي معقولة ماليا بالمقارنة مع صفقات أخرى.

وكان برشلونة يأمل في التوقيع مع النرويجي إيرلينغ هالاند، لكن مهاجم بروسيا دورتموند يمتلك عرضيين جيدين من ريال مدريد ومانشستر سيتي مقابل مشروع برشلونة فقط، وينتظر الفريق قراره النهائي في نهاية الشهر الحالي نيسان / أبريل.

المشكلة الوحيدة التي تواجه برشلونة هي رغبة روبيرت ليفاندوفسكي في عرض يبلغ 3 سنوات على الأقل لكونه يعتقد رغم تقدمه في السن (يبلغ 33 عاما)، أنه قادر على اللعب في المستوى العالي لمدة 3 أو 4 سنوات مقبلة.

ولا يشك برشلونة في جودة اللاعب وقيمته كنجم عالمي ويأمل في أن تشكل قضية مدة العرض نهاية مشوار مفاوضات التجديد مع بايرن ميونخ وتفتح المجال لرحيله نحو الدوري الإسباني.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة فياريال اليوم الأربعاء في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.