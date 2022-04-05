بنزيما: ريال مدريد سيسجل ثلاثة أضعاف أهدافه حال استقدام مبابي

أكد مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما، أن هناك مستوى جيدا من التفاهم بينه وبين كيليان مبابي في منتخب فرنسا، وأن مبابي إذا انتقل إلى الفريق الملكي فسيكون بوسعهما ”تسجيل ضعف عدد الأهداف الحالي، أو ربما ثلاثة أضعاف“.

وقال بنزيما: ”أحب اللعب إلى جواره في المنتخب، وأود أن نتزامل في نفس الفريق. أعتقد أننا سنسجل ضعف عدد الأهداف، بل ربما ثلاثة أضعاف“، خلال مقابلة معه نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكان كليان مبابي أكد، في تصريحات بعد الفوز على لوريان في الدوري الفرنسي، أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله، وقال ”إذا كنت اتخذت قراري، فسأقول ذلك، لست مسؤولا أمام أحد. إنه اختيار شخصي. إذا اتخذت قراري، أقول ذلك وأقبله. في الأشياء الجيدة والأشياء السيئة التي فعلتها كنت أتقبلها دائمًا. ليس لدي شيء للاختباء، لم أقتل أحدا. أريد أن أتخذ أفضل قرار ممكن ”.

وتشير عدة تقارير إلى عرض مالي كبير من باريس سان جيرمان، وإغراء بمنح شارة القيادة لإقناع النجم الفرنسي بالبقاء ووعود بعقد قصير وفتح الباب لرحيله صيف 2023.

يذكر أن الصحفي دانييل ريولو في قناة “ RMC “ قد كشف عن تطور جديد في ملف النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والذي يتعرض لضغوط قوية لتجديد عقده المنتهي الصيف المقبل.

وبحسب الصحفي دانييل ريولو، فالنجم الفرنسي كليان مبابي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان وسيتم الإعلان الرسمي في مايو المقبل بعد نهاية الموسم، وقال “ الاهتمام الوحيد لناصر الخليفي هو ما سيفعله كليان مبابي، لن يصدقني أحد لكن سيتم الإعلان عن ذلك في مايو وسيبقى في الفريق ”.

باريس سان جيرمان يعرض على مبابي مكافأة توقيع تاريخية.. وأنباء عن اقتراب تجديد عقده https://t.co/lAjfAKkm88 pic.twitter.com/ZwkhtVjaSY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2022

من جهة أخرى اعتبر المهاجم الفرنسي المخضرم أن الريال قادر على الفوز مجددا بدوري الأبطال، مشيرا إلى أن مواجهة تشيلسي صعبة و“ليس هناك فريق أوفر حظا“ للتأهل على حساب الآخر.

وعن اعتماد الفريق عليه، نفى بنزيما ذلك ”فاز الريال في غيابي. أحاول ألّا يخرج فريقي من أجواء المباراة حين أكون موجودا. قد نخسر 4-0 لكننا نستمر في خلق الفرص وتشكيل خطورة“.