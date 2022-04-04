برشلونة يتخذ أول خطة رسمية لتجديد عقد عثمان ديمبلي

اتخذ برشلونة بالفعل أول خطوة للتعامل مع تجديد عقد عثمان ديمبلي. بعد أن أبدى الطرفان اهتمامهما بإعادة التفاوض بشأن التجديد الذي بدا متجمدًا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن ماتيو اليماني مدير الرياضة سافر إلى مراكش يوم الإثنين للقاء وكيل المهاجم موسى سيسوكو الليلة، حسبما كشفت قناة ”تويتش جيجانتس“، حيث انتشرت صورة للمسؤول القادم من النادي الكتالوني في المطار المغربي.

قطار ديمبلي يمرر عرضية بالمسطرة على رأس أوباميانغ هدية آرسنال لتشافي، والكرة في الشباك.#كلاسيكو_الأرض #ريال_مدريد #ريال_مدريد_برشلونه pic.twitter.com/QHQGH1Mptx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2022

وأضافت الصحيفة أنه حتى الأحد لم يكن هناك اتصال، وكان وكيل برشلونة هو الذي اتصل باليماني، الذي سافر بمفرده إلى المغرب دون إضاعة المزيد من الوقت للتفاوض مع وكيل أعمال الجناح الفرنسي، لكن كما قال خوان لابورتا رئيس النادي من قبل فإن النادي سيحافظ على العرض الأخير الذي قدمه للاعب في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وفي الأسبوع الماضي، اعترف ديمبلي بالفعل في غرفة خلع الملابس بأنه يريد الاستمرار في برشلونة، وقد استقبلته الجماهير بحفاوة بالغة خلال الفوز المهم 1/0 على إشبيلية. وتغير وضع اللاعب الفرنسي، والآن استأنف النادي ووكيله الاتصالات لمناقشة أمر التجديد.

هدف عثمان ديمبلي القاتل في شباك بلد الوليد 🚀🔥#برشلونة_بلد_الوليد #برشلونة pic.twitter.com/5nFJH5693h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2021

وأحرز الشاب المتألق بيدري هدفا رائعا في الشوط الثاني، ليقود برشلونة للفوز 1/0 على ضيفه وغريمه إشبيلية، وينتزع منه المركز الثاني في الليغا بعد ستة انتصارات متتالية.

ويريد برشلونة أن يستمر ديمبلي، كما أن تشافي مسرور به والفرنسي يريد التجديد، لكن النادي يؤكد أنه يجب أن يتكيف مع سقف الرواتب.

وإذا كانت مطالب سيسوكو هي نفسها كما في الشتاء، فلن يكون التجديد ممكنًا. أما إذا قام بتخفيضها، فإن احتمال وجود صفقة لتمديد عقده أمر حقيقي للغاية.

وتغير وضع ديمبلي في شهرين فقط بشكل جذري. بعدما كان منبوذا من النادي ورفضته الجماهير بشدة، دخل التشكيلة الأساسية، لتصفق له كافة جماهير كامب نو مرة أخرى، ويعيد التفكير في تجديده.

ووجهت الجماهير لديمبلي تصفيقًا مدويًا أمام إشبيلية، بل ووقف الكثيرون عندما غادر الملعب في الدقيقة 90 ودخل نيكولاس غونزاليس مكانه.

ويقر المدير الفني تشافي هيرنانديز في جميع المؤتمرات الصحفية تقريبًا بالالتزام والعمل الذي يقوم به لاعب بروسيا دورتموند السابق.

وقال تشافي قبل مباراة إشبيلية عن ديمبلي: ”أراه سعيدًا جدًا. يحدث فرقًا. بالنسبة للطريقة التي أريد أن ألعب بها، إنها جيدة جدًا ومتوافقة مع طريقة اللعب“.

وأصبح ديمبلي أساسيًا في الجناح الأيمن، وتفوق على آداما تراوري، وحقق أرقامًا تاريخية، فقد قدم 10 تمريرات حاسمة في 13 مباراة خاضها في الليغا، والأكثر صنعا للتمريرات الحاسمة في البطولات المحلية الأوروبية الكبرى الخمس.