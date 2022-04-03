رياضة

راكيتيتش يغادر كامب نو بملابسه الداخلية (فيديو)
تاريخ النشر: 03 أبريل 2022 21:45 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2022 22:10 GMT

راكيتيتش يغادر كامب نو بملابسه الداخلية (فيديو)

راكيتيتش لعب بقميص برشلونة 310 مباريات وحقق مع الفريق 13 لقبًا وأصبح رابع أكثر لاعب أجنبي مشاركةً في المباريات مع البارسا عبر التاريخ خلف ليونيل ميسي وداني ألفيس وخافيير ماسكيرانو.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

خرج لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش بملابسه الداخلية بعدما خلع ملابسه ومنحها لأحد الحاضرين في ملعب كامب نو بعد نهاية مباراة فريقه إشبيلية، ومضيفه برشلونة، في قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وأظهر مقطع فيديو راكيتيتش يصافح شخصًا في الملعب بعد نهاية المباراة قبل أن يسلمه قميصه ثم السروال.

وتلقى الكرواتي إيفان راكيتيتش تحية خاصة من جماهير برشلونة في معقل كامب نو“.

ولعب راكيتيتش بقميص برشلونة 310 مباريات، وحقق مع الفريق 13 لقبًا، وأصبح رابع أكثر لاعب أجنبي مشاركةً في المباريات مع البارسا عبر التاريخ، خلف ليونيل ميسي، وداني ألفيس، وخافيير ماسكيرانو.

ورغم أن برشلونة أقام وداعًا مشرفًا لراكيتيتش، الذي التقط الصور التذكارية مع الألقاب التي حققها، إلا أن الكرواتي لم يودع الجماهير، لأن مبارياته الأخيرة في كامب نو كانت بمدرجات خالية بسبب وباء كورونا.

وارتقى برشلونة إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه الصعب والمثير على ضيفه إشبيلية في قمة مباريات الجولة الـ30 من الليغا.

وسجل بيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 57 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني مع إشبيلية، وأتلتيكو مدريد، ولعب كل منهما 30 مباراة. وحقق برشلونة فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني، كما أنه الانتصار الثامن في 9 مباريات، ليواصل التقدم في جدول الترتيب.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، ويملك 69 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى 8 جولات على نهاية المسابقة.

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