راكيتيتش يغادر كامب نو بملابسه الداخلية (فيديو)

خرج لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش بملابسه الداخلية بعدما خلع ملابسه ومنحها لأحد الحاضرين في ملعب كامب نو بعد نهاية مباراة فريقه إشبيلية، ومضيفه برشلونة، في قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وأظهر مقطع فيديو راكيتيتش يصافح شخصًا في الملعب بعد نهاية المباراة قبل أن يسلمه قميصه ثم السروال.

😅 Rakitic acaba en calzoncillos después de darle camiseta y pantalones a algunos aficionados de la grada de animación del Camp Nou. Ganó 13 títulos en Barcelona, jugador muy querido por los culés.@carrusel pic.twitter.com/vBlGLMuJ3u — Adrià Albets (@AdriaAlbets) April 3, 2022

وتلقى الكرواتي إيفان راكيتيتش تحية خاصة من جماهير برشلونة في معقل كامب نو“.

ولعب راكيتيتش بقميص برشلونة 310 مباريات، وحقق مع الفريق 13 لقبًا، وأصبح رابع أكثر لاعب أجنبي مشاركةً في المباريات مع البارسا عبر التاريخ، خلف ليونيل ميسي، وداني ألفيس، وخافيير ماسكيرانو.

ورغم أن برشلونة أقام وداعًا مشرفًا لراكيتيتش، الذي التقط الصور التذكارية مع الألقاب التي حققها، إلا أن الكرواتي لم يودع الجماهير، لأن مبارياته الأخيرة في كامب نو كانت بمدرجات خالية بسبب وباء كورونا.

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصعق إشبيلية وينتزع المركز الثاني https://t.co/ZttrWnkkdu pic.twitter.com/rvbaPBl9Yn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

وارتقى برشلونة إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه الصعب والمثير على ضيفه إشبيلية في قمة مباريات الجولة الـ30 من الليغا.

وسجل بيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 57 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني مع إشبيلية، وأتلتيكو مدريد، ولعب كل منهما 30 مباراة. وحقق برشلونة فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني، كما أنه الانتصار الثامن في 9 مباريات، ليواصل التقدم في جدول الترتيب.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، ويملك 69 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى 8 جولات على نهاية المسابقة.