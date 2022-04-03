رياضة

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصعق إشبيلية وينتزع المركز الثاني
تاريخ النشر: 03 أبريل 2022 20:54 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2022 22:00 GMT

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصعق إشبيلية وينتزع المركز الثاني

صعد برشلونة إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه الصعب والمثير على ضيفه إشبيلية في قمة مباريات الجولة الـ30 من الليغا. وسجل بيدرو غونزاليس لوبيز

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صعد برشلونة إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه الصعب والمثير على ضيفه إشبيلية في قمة مباريات الجولة الـ30 من الليغا.

وسجل بيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 57 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد ولعب كل منهما 30 مباراة.

وحقق برشلونة فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني، كما أنه الانتصار الثامن في تسع مباريات، ليواصل التقدم في جدول الترتيب.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا ويملك 69 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى 8 جولات على نهاية المسابقة.

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ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن بيدري سجل هدفين في آخر 7 مباريات له في الليغا، وهو نفس عدد أهدافه في آخر 34 مباراة بالمسابقة.

وأضافت أن بيدري سجل أول هدف له على الإطلاق من خارج منطقة الجزاء.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن عثمان ديمبلي رفع رصيده من التمريرات الحاسمة في الليغا هذا الموسم، إلى 10 تمريرات.

وأضافت أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، هو أكثر من صنع أهدافًا في الليغا هذا الموسم، برصيد 11 تمريرة.

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