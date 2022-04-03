ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصعق إشبيلية وينتزع المركز الثاني

صعد برشلونة إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه الصعب والمثير على ضيفه إشبيلية في قمة مباريات الجولة الـ30 من الليغا.

وسجل بيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

رد فعل جنوني لـ تشافي المدير الفني لنادي #برشلونة على هدف بيدري الرائع في #اشبيلية #برشلونه_اشبيليه pic.twitter.com/IAUkLG7hgk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 57 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد ولعب كل منهما 30 مباراة.

وحقق برشلونة فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني، كما أنه الانتصار الثامن في تسع مباريات، ليواصل التقدم في جدول الترتيب.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا ويملك 69 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى 8 جولات على نهاية المسابقة.

ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن بيدري سجل هدفين في آخر 7 مباريات له في الليغا، وهو نفس عدد أهدافه في آخر 34 مباراة بالمسابقة.

وأضافت أن بيدري سجل أول هدف له على الإطلاق من خارج منطقة الجزاء.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن عثمان ديمبلي رفع رصيده من التمريرات الحاسمة في الليغا هذا الموسم، إلى 10 تمريرات.

وأضافت أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، هو أكثر من صنع أهدافًا في الليغا هذا الموسم، برصيد 11 تمريرة.