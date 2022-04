سافر لمدة يومين.. طفل ينهمر بالبكاء بعد مشاهدة محمد صلاح (فيديو)

انهمر طفل بالبكاء بعد مشاهدة النجم المصري محمد صلاح، أمس السبت، خلال مباراة ليفربول وواتفورد في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشر مقطع فيديو لطفل على مدرجات ملعب أنفيلد معقل ليفربول، وظهر وهو يرتدي قبعة ووشاح الريدز، ويبكي بشدة خلال مشاهدة محمد صلاح يتدرب مع زملائه قبل المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2/0.

This young fan travelled two days to see Mo Salah play, his reaction is everything 🥺❤️

