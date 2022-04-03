الجمعية العمومية الاستثنائية لبرشلونة تعطي الضوء الأخضر لعقد الرعاية مع سبوتيفاي

صوتت أغلبية الجمعية العمومية الاستثنائية للأعضاء في برشلونة على منح إدارة الرئيس خوان لابورتا الضوء الأخضر لتوقيع عقد الرعاية مع شركة سبوتيفاي السويدية العملاقة.

وصوت 625 عضوا لفائدة الاتفاقية ومعارضة 49 و24 صوتوا بورقة بيضاء وهو ما يعني الموافقة بنسبة وصلت 89%.

وأكد خوان لابورتا أن إدارته تلقت العديد من العروض لرعاية النادي لكن اختيار سبوتيفاي كان اختيارا إستراتيجيا، وأعلن أن الشركة ستطلق تطبيقا باللغة الكتالونية.

ولم تنشر إدارة برشلونة أرقاما من الاتفاق للحفاظ على سرية المعاملات المالية للشركة السويدية، لكن خوان لابورتا وعد بتقديم كل الأرقام للأعضاء المساهمين في النادي تطبيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية قد كشفت الأرقام المالية لاتفاق الرعاية الذي يجمع الشركة ”سبوتيفاي“ وإدارة برشلونة التي تشمل عدة جوانب، هي:

الاتفاق الأول ويشمل قميص الفريق الأول لبرشلونة الرجال والسيدات لمدة 4 سنوات مقابل 57،5 مليون يورو لكل سنة مع متغيرات سهلة تصل إلى 2.5 مليون يورو وهو ما يعني 60 مليون يورو في السنة والمجموع 240 مليون يورو في 4 سنوات.

الاتفاق الثاني يخص قميص التدريب ويحصل برشلونة على 5 ملايين يورو في السنة ولمدة 3 سنوات يصل المجموع إلى 15 مليون يورو.

الاتفاق الثالث يخص اسم ملعب الكامب نو والذي سيحمل أيضا اسم الشركة السويدية ”سبوتيفاي كامب نو“ وينقسم لقسمين:

الأول على مدى 4 سنوات، الأولى حيث سيكون الكامب نو يشهد أعمال إعادة تصميم وتبلغ قيمته 5 ملايين يورو والمجموع 20 مليون يورو.

والثاني يشمل 8 سنوات بعد إعادة تصميم وبناء الملعب وتبلغ قيمته 20 مليون يورو للسنة والمجموع 160 مليون يورو.

وخلال 12 سنة يحصل برشلونة على مبلغ 180 مليون يورو مقابل إضافة اسم الشركة السويدية لاسم ملعب الكامب نو.

وفي مجموع الاتفاقية يحصل برشلونة على 435 مليون يورو من شركة سبوتيفاي مقابل عقد الرعاية.

وأكدت صحيفة “ سبورت “ أن عقد الرعاية مع الشركة السويدية قد يمنح برشلونة مبلغا يصل إلى 960 مليون يورو، لكون عقد رعاية القميص لمدة 4 سنوات وعقد تسمية ملعب الكامب نو لمدة 12

سنة، وقد ترغب الشركة في تمديد عقد القميص لـ8 سنوات أخرى وهو ما يمنح برشلونة 480 مليون يورو إضافية، إضافة إلى قميص التدريبات.