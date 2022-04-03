في محاولة لإبقائه.. باريس سان جيرمان يغري مبابي بشارة القيادة

تبذل إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي آخر جهودها الحثيثة للإبقاء على النجم كيليان مبابي في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ومن ضمن تلك الجهود منح المهاجم الشاب شارة القيادة.

وينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في ظل عدم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ظل مستقبل مبابي معلقًا طوال الموسم، حيث أشارت العديد من التقارير إلى أنه من المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد عندما ينتهي عقده في 30 يونيو 2022.

ونشرت صحيفة “ ليكيب “ تقريرًا قالت فيه إن باريس سان جيرمان مصمم على تجديد عقد كيليان مبابي ومستعد لمنحه شارة الكابتن، حيث يتطلعون إلى إظهار أهمية المهاجم ”غزير الأهداف“.

مبابي يرفض دعوة حضور قرعة كأس العالم في الدوحة https://t.co/OtOYIx7v7B pic.twitter.com/2vqBFZqbRE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وبحسب الصحييفة يرغب مجلس إدارة باريس سان جيرمان في تنصيب مبابي قائدًا في محاولة أخيرة لإقناعه بتوقيع عقد جديد.

ماركينيوس هو قائد الفريق منذ عام 2020، لكن أداءه السيئ خلال خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا إلى ريال مدريد سلط الضوء على مركزه.

سيكون مبابي مرشحًا رائعًا ليصبح قائدًا لأنه من باريس، وعلى استعداد لمساعدة زملائه وكان رجلاً في المناسبات الكبيرة.

يبدو أن مستقبل مبابي بين يديه، وفي الوقت الحالي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا فيما يتعلق بمستقبله هو أنه سيلعب مع ريال مدريد ابتداءً من الموسم المقبل.

ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، كان المهاجم الفرنسي لديه بالفعل حرية التفاوض مع ريال مدريد بشأن هذا العقد، حيث ينتهي عقده الحالي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وكان انتهاء مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا عاملا رئيسيا في حسم توقيت التعاقد، وذلك بسبب الطلب الصريح من مبابي نفسه الذي لم يرغب بالتوقيع على عقده مع ريال مدريد قبل هذه المواجهة المهمة.