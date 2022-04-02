ترتيب الدوري الإسباني.. كريم بنزيما ينقذ ريال مدريد من فخ سيلتا فيغو ويواصل الصدارة

قاد كريم بنزيما ريال مدريد لاقتناص فوز ثمين من أنياب سيلتا فيغو، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ30 للدوري الإسباني.

وتقدم بنزيما أولا من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وتعادل مانويل نوليتو لسيلتا فيغو في الدقيقة 52، ولكن بنزيما سجل هدف التقدم الثاني للميرنغي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن بنزيما سجل 34 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم بقميص ريال مدريد.

وأضافت الشبكة: ”هذا الرقم هو الأفضل لبنزيما في الـ13 موسما التي لعبها بقميص ريال مدريد، حيث تخطى رقمه (32 هدفا) في موسم (2011-2012)“.

بهذه النتيجة، واصل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بينما توقف رصيد سيلتا فيغو عند النقطة 36 في المركز الـ11.