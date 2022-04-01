ماركا: الإصابات ومطالب رايولا تبعد هالاند عن ريال مدريد

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند يبتعد عن ريال مدريد، بسبب وكيله مينو رايولا وتكرار إصاباته.

وبحسب الصحيفة فإنه قبل نهاية أبريل الحالي سيكون إيرلينغ هالاند قد اتخذ قرارا بشأن وجهته التالية، في ظل التنافس بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على توقيع اللاعب.

ماذا تفعل يا هالاند 😳 pic.twitter.com/r141kTHqnz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 14, 2021

وأوضحت ”ماركا“ أنه لا يجب تجاهل محاولات باريس سان جيرمان للتعاقد مع هالاند، مع احتمال رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد، مع امتلاك النادي الفرنسي القدرات الاقتصادية لضم اللاعب الشاب.

وينتهي تعاقد هالاند مع بروسيا دورتموند في يونيو 2024 وكانت تقارير قد كشفت عن وجود بند يتيح له الرحيل الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، قام مينو رايولا وكيل أعمال هالاند بمضاعفة مطالبه المالية، وهذا بالتحديد إحدى أكبر العقبات التي يراها ريال مدريد أمام نجاح إتمام العملية.

كادينا سير: ريال مدريد سيتحرك بقوة لضم هالاند بعد كارثة الكلاسيكو https://t.co/96Mu1Yyyme pic.twitter.com/PgUuFfIfyY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2022

وأكدت أن مطالب رايولا واللاعب نفسه وبعض الشروط المتعلقة بأقساط الصفقة وأشكال الدفع التي يقترحها رايولا تعتبر غير مقبولة من إدارة ريال مدريد.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن ريال مدريد لديه شكوكا حول الحالة البدنية لهالاند الذي تعرض لـ14 إصابة رغم أن عمره حاليا 21 عاما فقط، (منها ثلاث إصابات هذا الموسم).

وأتمت الصحيفة أن كل هذا يدعو إلى عدم الثقة، خاصة أن ريال مدريد لا يريد تكرار سيناريو غاريث بيل وإدين هازارد، اللذان تعرضا لعدد كبير من الإصابات، حيث لعب بيل 256 مباراة فقط رغم أنه يخوض موسمه العاشر مع الميرنغي، في حين لعب هازارد 65 مباراة ويخوض موسمه الثالث.

ديلي ميل: هالاند ناقش شروطه الشخصية مع مانشستر سيتي https://t.co/1IbjEuJPFQ pic.twitter.com/FhyCGlOnzq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

ووفقا لصحيفة ”ماركا“ فإنه في ريال مدريد يعتقد أنه إذا كانت الكلمة الأخيرة بشأن وجهة هالاند فإنه سيختار الانتقال لريال مدريد، لكن حال تدخل مينو رايولا ونجح في إقناع والد اللاعب فإنه من المحتمل أن ينتهي الأمر باللاعب بالانقال لريال مدريد.

وشارك هالاند الموسم الحالي في 23 مباراة، سجل فيها 23 هدفا وصنع 6.

وبالمجمل لعب هالاند 82 مباراة مع بروسيا دورتموند سجل فيها 80 هدفا وصنع 21 عاما، علما أنه انتقل للنادي في يناير 2020 من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو.