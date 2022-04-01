برشلونة سيحصل على 435 مليون يورو.. "سبورت" تكشف أرقام رعاية شركة سبوتيفاي للنادي

يصوت أعضاء برشلونة، يوم الأحد 3 نيسان / أبريل القادم، على اتفاق الرعاية بين نادي برشلونة وشركة ”سبوتيفاي“ عملاق الموسيقى السويدي، الذي يضم رعاية القميص واسم الملعب.

ولم تنشر إدارة برشلونة الأرقام المالية الخاصة باتفاق الرعاية؛ لأن الشركة السويدية طالبت بعدم نشرها والحفاظ على سرية الاتفاق، لكن خوان لابورتا أكد على ضمان إدارته للشفافية ووعد بتقديم كل الأرقام لأعضاء النادي في المستقبل.

ونشرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية الأرقام المالية لاتفاق الرعاية الذي يجمع الشركة ”سبوتيفاي“ وإدارة برشلونة، والتي تشمل عدة جوانب، هي:

الاتفاق الأول ويشمل قميص الفريق الأول لبرشلونة للرجال والسيدات لمدة 4 سنوات مقابل 57،5 مليون يورو لكل سنة، مع متغيرات سهلة تصل لـ2،5 مليون يورو، وهو ما يعني 60 مليون يورو في السنة والمجموع 240 مليون يورو في 4 سنوات.

الاتفاق الثاني يخص قميص التدريب ويحصل برشلونة على 5 ملايين يورو في السنة ولمدة 3 سنوات، يصل المجموع لـ15 مليون يورو.

الاتفاق الثالث يخص اسم ملعب كامب نو والذي سيحمل أيضا اسم الشركة السويدية ”سبوتيفاي كامب نو“ وينقسم لقسمين:

الأول على مدى 4 سنوات الأولى، حيث سيكون كامب نو يشهد أعمال إعادة تصميم وتبلغ قيمته 5 ملايين يورو والمجموع 20 مليون يورو.

والثاني يشمل 8 سنوات بعد إعادة تصميم وبناء الملعب، وتبلغ قيمته 20 مليون يورو للسنة، والمجموع 160 مليون يورو.

وخلال 12 سنة يحصل برشلونة على مبلغ 180 مليون يورو مقابل إضافة اسم الشركة السويدية لاسم ملعب كامب نو.

وفي مجموع الاتفاقية يحصل برشلونة على 435 مليون يورو من شركة سبوتيفاي مقابل عقد الرعاية.

وسيمكن عقد الرعاية الضخم مع شركة ”سبوتيفاي“ في حال موافقة الأعضاء، الأحد القادم، إدارة برشلونة من تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي خلفتها الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، وتفتح أمامها الباب لدخول سوق الانتقالات القادم بقوة.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ أن عقد الرعاية مع الشركة السويدية قد يمنح برشلونة مبلغا يصل لـ960 مليون يورو؛ لأن عقد رعاية القميص لمدة 4 سنوات وعقد تسمية ملعب كامب نو لمدة 12 سنة، وقد ترغب الشركة في تمديد عقد القميص لـ8 سنوات أخرى، وهو ما يمنح برشلونة 480 مليون يورو إضافية، بالإضافة لقميص التدريبات.