هل انتهى مشوار ديفيد دي خيا مع منتخب إسبانيا؟

أثارت وسائل إعلام إسبانية الغموض حول مستقبل الحارس ديفيد دي خيا مع منتخب إسبانيا الأول، قبل أشهر على مشاركة الماتادور في كأس العالم 2022 في قطر.

ولم يستدع لويس إنريكي مدرب إسبانيا الحارس دي خيا لمواجهتي ألبانيا وآيسلندا الوديتين، وهو ما يحدث لأول مرة منذ ظهوره الأول في 2014 مع المدرب المعتزل فيسنتي ديل بوسكي.

🗣 ديفيد رايا حارس برينتفورد الذي تواجد في قائمة إسبانيا لمواجهة ألبانيا وأيسلندا يومي 26 و 29 مارس 🔘 يطلق تصريحات نارية بعد اختيار أنريكي لتواجده في القائمة بدلا من دي خيا: ما يحدث مدهش.. دافيد دي خيا يقدم أداء مذهل مع مانشستر يونايتد وفي النهاية لا يتم استدعاءه للمنتخب. pic.twitter.com/1CiG9WldxD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 22, 2022

ووفقا لصحيفة ”ماركا“ فإن لويس إنريكي أجرى اتصالا مع ديفيد دي خيا، قال له فيها: ”ديفيد، أريد تجربة حراس مرمى آخرين“، وأضافت أن الحارس المخضرم وجه الشكر للمدرب وتقبل الواقع وأخبر إنريكي أنه سيقاتل ليكون في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن الشعور بقرار إنريكي بعدم استدعاء دي خيا أكثر من مجرد بروفة مع تبقي نحو 8 أشهر على انطلاق كأس العالم 2022، وقد سئل إنريكي حول إمكانية استدعاء دي خيا في القائمة المقبلة، وكان رده: ”في القائمة التالية سنرى“.

وقالت ”ماركا“ إنه من الواضح أن دور دي خيا، الحارس المفضل بلا منازع في أولد ترافورد، قد وقع من رأس إنريكي منذ الخسارة 0/1 أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية 2019/2020.

ومنذ الخسارة أمام أوكرانيا لم يشارك دي خيا في أي مباراة رسمية أو ودية مع المنتخب الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنريكي كان يفضل الحارس أوناي سيمون لاعب أتلتيك بلباو، ثم وصل روبرت سانشيز الذي كان في كأس أمم أوروبا الحارس الثاني.

إنقاذ مثالي من دي خيا أمام نيوكاسل في الوقت القاتل #مانشستر_يونايتد #مانشستر_يونايتد_نيوكاسل pic.twitter.com/YHUr3nP2lO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن دي خيا، البالغ من العمر 31 عاما، شارك الموسم الحالي في 37 مباراة مع مانشستر يونايتد، تلقى فيها 49 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 9 مرات.

ووفقا للموقع ذاته فإن أول مشاركة لدي خيا مع المنتخب الإسباني الأول كانت في 7 يونيو 2014، حيث لعب للماتادور 45 مباراة، تحت قيادة ديل بوسكي.

وفي 45 مباراة مع إسبانيا حافظ دي خيا على نظافة الشباك 21 مرة، وتلقى 36 هدفا، علما أنه لعب 4 مباريات فقط في كأس العالم (2014) ومثلها في بطولة اليورو (2016).