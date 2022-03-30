موندو ديبورتيفو: ديمبلي أخبر زملاءه برغبته في الاستمرار مع برشلونة

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، على أن الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، أبلغ زملاءه بالفريق برغبته في الاستمرار مع البلوغرانا وتجديد تعاقده.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو المقبل، وإذا لم يتم تجديده سيرحل بالمجان مع وجود أنباء قوية عن رغبة باريس سان جيرمان في ضمه في المركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي قال لزملائه: ”أريد الاستمرار في برشلونة، أنا سعيد جدا هنا وأؤمن بالمشروع، وأيضا أنا سعيد جدا بالعمل مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق“.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن برشلونة تواصل مع موسى سيسوكو، وكيل ديمبلي، من أجل عقد جلسة جديدة وبدء التفاوض مرة أخرى حول تفاصيل العقد الجديد.

وسبق وأن أشارت الصحيفة نفسها، نقلًا عن مصادر مقربة من ديمبلي، إلى أن اللاعب ووكيله ينتظران مكالمة برشلونة، من أجل عقد جلسة جديدة للتفاوض.

آس: عثمان ديمبلي سينتقل إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل https://t.co/gL3IMPytNX pic.twitter.com/vokqXnnFB7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2022

تصريحات لابورتا

وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد قال مؤخرا في حوار مع إذاعة ”rac1“ الإسبانية، عن تجديد عقد ديمبلي: ”إذا توصلنا إلى اتفاق، فسيكون ضمن حدود الراتب الذي وضعناه، أقولها باحترام، لكن الوكيل صندوق مفاجآت، وأصابنا بالدوار قليلًا“.

وتألق الجناح الفرنسي بشكل لافت مؤخرا مع تشافي وأسهم في صعود الفريق بجدول الليغا لينافس حاليا على الوصافة، وينعش حظوظه في المنافسة على اللقب رغم كون ريال مدريد هو الأقرب له، بعدما قاد الفريق للفوز برباعية نظيفة في الكلاسيكو على غريمه المدريدي في سانتياغو برنابيو، بعدما صنع هدفين.

وتأتي رغبة ديمبلي، الذي سينتهي عقده رسميا مع نهاية الموسم، في البقاء، بعد فترة من الشد والجذب مع إدارة برشلونة انتهت بحرمانه من اللعب للفريق الأول، قبل أن يعود تشافي في قراره ويستعين به مجددا في المباريات.

لكن صعوبة تجديد عقد المهاجم الفرنسي صاحب الـ24 عاما، المطلوب في أندية أوروبية مثل باريس سان جيرمان، تكمن في ضرورة خفض راتبه بشكل حاد ليتماشى مع الظروف المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.