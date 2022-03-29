البرتغال تخطف بطاقة الصعود لكأس العالم على حساب منتخب مقدونيا "العنيد"

سجل برونو فرنانديز هدفين ليقود منتخب البرتغال للفوز على ضيفه العنيد منتخب مقدونيا الشمالية 2-صفر، ليتأهل لنهائيات كأس العالم في قطر بعد مواجهة قوية في الملحق الأوروبي، اليوم الثلاثاء.

وبمؤازرة 50 ألف مشجع في ملعب دراجاو في بورتو سيطرت البرتغال على مجريات اللعب منذ البداية لكنها عانت لاختراق دفاع مقدونيا الشمالية القوي، ولاحت لها 3 تسديدات فقط على المرمى رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 70 %.

وافتتح ”فرنانديز“ التسجيل في الدقيقة 30 بعد أن قطع تمريرة من أفضل أصدقائه ستيفان ريستوفسكي قائد مقدونيا الشمالية، وتبادل الكرة مع كريستيانو رونالدو قبل أن يضعها في الشباك.

وحسم لاعب الوسط الهجومي، البالغ من العمر 27 عامًا، انتصار البرتغال في الدقيقة 65 من مسافة قريبة بعد تمريرة ديوجو جوتا العرضية.

وتأهلت البرتغال لكأس العالم للمرة السادسة تواليًا، ولم تغب عن أي بطولة دولية كبرى في آخر 20 عامًا.

ليفاندوفسكي يقود بولندا للمونديال

واصل المهاجم البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته بهز الشباك، ليقود فريقه إلى نهائيات كأس العالم 2022، بفوز ثمين 2-0 على نظيره السويدي، اليوم الثلاثاء، في نهائي المسار الثاني بالملحق الأوروبي من التصفيات.

وأصبح المنتخب البولندي الممثل الثاني عشر للقارة الأوروبية في المونديال القطري، وحجز مقعده في المونديال بجدارة، من خلال فوز مستحق على المنتخب السويدي العنيد.

ليفاندوفيسكي يقود بولندا للتأهل إلى كأس العالم بقطر 2022 بتسجيله هدفا في فوز منتخب بلاده على السويد (2-0) pic.twitter.com/oWtdCrZTal — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

وأصبح المنتخب البولندي الفريق رقم 24 الذي يحجز مقعده في المونديال القطري بعد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف، ومنتخبات: ألمانيا، والدنمارك، وفرنسا، وبلجيكا، وكرواتيا، وإسبانيا، وصربيا، وإنجلترا، وسويسرا، وهولندا والبرتغال من القارة الأوروبية، والبرازيل، والأرجنتين، والإكوادور، وأوروغواي، من أمريكا الجنوبية، وإيران، وكوريا الجنوبية، واليابان، والسعودية من آسيا، والمنتخبين الغاني والسنغالي من أفريقيا.

ويخوض المنتخب البولندي النهائيات للنسخة الثانية على التوالي، والتاسعة في تاريخه، علمًا بأن أفضل نتيجة حققها الفريق في مشاركاته السابقة كانت في نسختي 1974 في ألمانيا، و1982 في إسبانيا، حيث احتل المركز الثالث في كليهما.