رد فعل "باكٍ" لألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ على تأهل كندا لنهائيات كأس العالم (فيديو)

تأهلت كندا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 للمرة الثانية في تاريخها وبعد غياب دام ربع قرن منذ نهائيات كأس العالم بالمكسيك 1986 حين خرجت من الدور الأول.

وجاء تأهل كندا للنهائيات قبل الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم الخاصة بأمريكا الشمالية والبحر الكاريبي، حيث كان يكفيها التعادل أمام جامايكا لكنها حققت فوزا عريضا 4-0 لتعزز مركزها في الصدارة بـ28 نقطة بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع الذي تحتله كوستاريكا.

وغاب عن كندا خلال الفترة الدولية الحالية نجمه الظهير الأيسر لبايرن ميونخ الألماني ألفونسو ديفيز المصاب والذي شاهد تأهل زملائه عبر شاشات التلفزيون.

وعبر ألفونسو ديفيز عن فرحة كبيرة بتأهل منتخب بلاده حيث سقط أرضا وبدا تائها في غرفته يبكي فرحا بالتأهل التاريخي.

