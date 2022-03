ماركا: التعاقد مع تشواميني قد يكلف 60 مليون يورو

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن التكلفة المتوقعة لصفقة التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني لاعب موناكو الفرنسي.

ووفقا لصحيفة ”ماركا“، فإن ريال مدريد يضع تشواميني، البالغ من العمر 22 عاما، على جدول أعماله، والسؤال الآن هو ما إذا كان سيتم دفع 60 مليون يورو التي سيطلبها موناكو للسماح برحيل اللاعب.

Tchouaméni wins it for France in the 92nd minute vs. Ivory Coast! pic.twitter.com/D6CzVlcF2a

وقالت الصحيفة إنه سواء كانت صفقة التعاقد مع تشواميني مكلفة أو لا، فإن هذا الأمر يعتمد أيضًا على احتياجات ريال مدريد للاعب، وأشارت إلى أنه من الواضح أن الميرنغي ليس له بديل للبرازيلي كاسيميرو.

وأوضحت أنه ليس من الملائم لريال مدريد أن يشكك في قدرات تشواميني، حيث يرى جميع الكشافة أنه اللاعب المثالي الذي سيلبي احتياجات ريال مدريد، مع تواجد مواطنه إدواردو كامافينغا وفيدي فالفيردي.

وسجل تشواميني هدفه الأول مع منتخب فرنسا في شباك ساحل العاج أمس السبت في مباراة ودية، في ثامن مباراة له مع ديديه يدشان، وقالت ”ماركا“ إن تفويت فرصة التعاقد مع اللاعب قد يكون خطأً فادحًا.

وأوضحت أن ريال مدريد يركز على التعاقد مع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، لكن هذا قد يكون خطأ، فعلى سبيل المثال فإن باريس سان جيرمان فريق هجومي، لكن هذا لا يكفي، ولهذا يجب ألا يتردد ريال مدريد في دفع الأموال للتعاقد مع تشواميني.

وشارك تشواميني في 42 مباراة مع موناكو الموسم الحالي، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، علما أن عقده مع الفريق يمتد حتى يونيو 2024.

التخلص من السداسي

وكانت صحيفة ”أس“ الإسبانية قد ذكرت أن ريال مدريد يدرك حاجته لخفض فاتورة الرواتب، ولذلك فإنه يريد التخلص من الثلاثي إدين هازارد ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.

Tchouaméni's long range ball distribution has developed so much since the Bordeaux days. He has great range which will only get better pic.twitter.com/EYk1Y1tWwt

— Moby (@Mobyhaque1) March 21, 2022