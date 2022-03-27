آس: برشلونة سيفعل كل ما في وسعه لضم محمد صلاح في حال استحالة التعاقد مع هالاند

كشف خافي ميغيل، الصحفي بجريدة ”آس“ الإسبانية، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وضع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كخطة بديلة لضمه حال عدم تمكنه من التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، يوم الأحد، أن ”تشافي هيرنانديز أعطى الأولوية لضم هالاند عندما يتعلق الأمر بتعزيز هجوم برشلونة للموسم المقبل، ومع ذلك ترى الإدارة أن الأمر بات صعبا بسبب الطلبات المالية العالية التي يطلبها والد اللاعب ألف أنجي، ووكيله مينو رايولا، حيث يطالبان بإجمالي 100 مليون يورو مناصفة بينهما“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”لابورتا أوضح بشكل واضح لتشافي، في لقاء عقده هذا الأسبوع مع المدرب، أن الظروف الحالية للتعامل مع التعاقد مع هالاند لا يمكن تحملها على الإطلاق بالنسبة للنادي الكتالوني، بسبب عمولات النقل العالية جدًا التي تتطلبها بيئته“.

Xavi, entre Haaland y Salah https://t.co/T56v9N3rny vía @diarioas — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) March 27, 2022

وشدد تقرير صحيفة ”آس“: ”في حالة سقوط فكرة ضم الدولي النرويجي، سيعمل نادي برشلونة كل ما في وسعه لجلب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي ينتهي عقده في غضون عام، ويرفض حتى الآن تجديد تعاقده، حيث يعتبره تشافي القطعة المثالية التي تناسب هجوم البلوغرانا الجديد، نظرًا لتعدد مهامه في الملعب، وقدرته على تسجيل الأهداف، وسرعته، وخبرته، وعمله تحت الضغوط“.

وشدد التقرير على أن ”عملية ضم صلاح تحظى أيضًا بموافقة إدارة برشلونة نظرًا لأن مبلغها النهائي أقل بكثير من رقم هالاند، حيث إن أرقام الانتقالات، خاصة العمولات، ستكون أقل بكثير“.

ويتبقى في تعاقد محمد صلاح مع نادي ليفربول موسم آخر بخلاف الموسم الحالي، وهو الأمر الذي جعله مثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه الصيف القادم.

ويتقاضى صلاح راتباً أسبوعياً لا يزيد عن 200 ألف جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب طلب مضاعفة أجره على الأقل، للتوقيع على عقد جديد، وهو ما ترفضه إدارة ناديه.

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 153 هدفًا في 239 مباراة خاضها مع ليفربول منذ انضمامه للفريق قادمًا من روما في 2017.

وكان صلاح قد نجح في تسجيل 20 هدفا هذا الموسم، يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه ساديو ماني ودييغو جوتا زميليه في ليفربول، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.