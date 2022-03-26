نافاس حارس باريس سان جيرمان يستقبل 30 لاجئا أوكرانيا في منزله

ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، وزوجته أندريا سالاس، رحبا باستضافة 30 لاجئا أوكرانيا في منزلهم بباريس في خطوة إنسانية من الحارس السابق لريال مدريد.

وحسب تقارير إعلامية، فالزوجة أندريا تكلفت بإعداد الطعام للضيوف اللاجئين الأوكرانية ورفقة زوجها كيلور نافاس ووفروا لهما الملابس، واشترى لهم 30 سريرًا في منزله.

وحسب صحيفة ”سبورت“، فنافاس اكتشف أن جمعية في برشلونة ذهبت لكراكوف لتوفير الغذاء والترحيب باللاجئين قبل اقتراح اسمه لاستضافتهم، كما أن زوجته وجهت نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة جميع الأوكرانيين الذين تأثروا بالحرب الروسية على بلدهم.

ونشرت زوجة كيلور نافاس رسالة لجمعية إسبانية تهتم باللاجئين جاء فيها: ”اليد التي تعطي لن تكون أبدا فارغة، الثلاثاء، ستأتي العائلات الأوكرانية لفالنسيا، يتحرك الناس من قلوبهم ضد هذه الفوضى“.

وأضافت في رسالتها: ”يمكننا مساعدة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم، والشباب أيضا، ومع ملابسهم فقط، كان الشيء الوحيد الذي يمكن أن يأخذوه، يمكننا إحضار كل شيء- غذاء قابل للتلف، والملابس، وأدوات النظافة الشخصية،حتى يتمكنوا من الشعور بالحب في وسط الكثير من الألم“.

▪️نافاس يستقبل 30 لاجئًا أوكرانيًا في منزله كيلور نافاس فتح منزله للاجئين الأوكرانيين، حيث اشترى 30 سريرًا وقام بوضعها في غرفة السينما الخاصة به، ووفر لهم الطعام والملابس. pic.twitter.com/JDhZti1DRT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2022

ويغيب كيلور نافاس عن منزله حاليا في باريس، حيث يشارك رفقة منتخب بلاده كوستاريكا في تصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 عن منطقة أمريكا الشمالية ويحتلون المركز الرابع بعد الفوز على المتصدر كندا، وهو مركز لا يؤهل كوستاريكا مباشرة، حيث تحتاج للعب لقاء الملحق أمام المتأهل من تصفيات قارة أوقيانوسيا.

وتواجه كوستاريكا في اللقاءين الأخيرين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية والسلفادور وتحتاج للحفاظ على مركزها الرابع على الأقل للعب لقاء الملحق.

الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قضى فترة ذهبية في ريال مدريد تميزت بالمساهمة في الإنجاز التاريخي عبر الفوز بثلاثية دوري أبطال أوروبا 2016 و2017 و2018.