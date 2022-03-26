سبورت إيطاليا: ليفاندوفسكي يتفق مع برشلونة على تفاصيل انضمامه الموسم المقبل

كشف الإيطالي جيانلويجي لونغاري، الصحفي بشبكة ”Sport Italia“، أن نادي برشلونة اتفق مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، على الشروط الشخصية لضمه في الموسم المقبل.

وينتهي عقد صاحب الـ35 عاما مع بايرن ميونخ في يونيو 2023، وحتى الآن لا جديد بخصوص مفاوضات التجديد.

وقال لونغاري إن ”الهدف الآن هو التفاوض مع بايرن ميونخ، لأن ليفاندوفسكي يملك عقدا مع الفريق البافاري حتى صيف 2023“.

FC Barcelona Agree Terms With Robert Lewandowski To Sign Bayern Munich Striker https://t.co/dtHl1rZWzV — delash (@delash) March 26, 2022

وكانت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية قد ذكرت مؤخرا أن نادي برشلونة يرغب في دفع 50 مليون يورو للتعاقد مع النجم البولندي، ومن الممكن أن يصل العرض لـ60 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الذي سيصبح مجانيًا في 2023.

وأشارت ”سبورت“ إلى وجود عرض بالفعل من برشلونة على طاولة ليفاندوفسكي، حيث عرض عليه النادي التوقيع على عقد مدته 4 سنوات بدايةً من الموسم المقبل وحتى صيف 2026.

وشددت على أن النجم البولندي يسعى لاستغلال قرب وكيل أعماله بيني زهافي من خوان لابورتا رئيس برشلونة؛ لتسهيل عملية انتقاله للبلوغرانا في الصيف المقبل، في ظل اقتناع البولندي أن مرحلته في الدوري الألماني قد انتهت بعدما عاش 12 عاماً في البوندسليغا، من ضمنها ثمانية مواسم في البايرن.

وأوضحت أن التعاقد مع ليفاندوفسكي لن يكلف خزينة برشلونة الكثير من الأموال، مقارنةً بما سيكبده الحصول على توقيع النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه بنجم آخر بعد رحيل ليونيل ميسي في مطلع الصيف الماضي، عقب فشل تجديد تعاقده مع النادي.

وشارك المهاجم البولندي خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات في 36 مباراة، سجل خلالها 43 هدفا وصنع 4 أخرى.

ويتربع ليفاندوفسكي على قائمة هدافي الدوري الألماني للموسم الحالي برصيد 29 هدفا.

وبشكل عام، يأتي ليفاندوفسكي ثانيا في قائمة هدافي النادي البافاري عبر التاريخ.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 54 نقطة، متأخراً بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وبثلاث نقاط عن إشبيلية، وكلاهما خاض مباراة أكثر من النادي الكاتالوني.

وسيلتقي الفريق مع إشبيلية في المباراة المقبلة في 3 أبريل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولية الحالية.